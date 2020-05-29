الامارات | إغلاق 6 صالونات نسائية خالفت الإجراءات الاحترازية في دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 صالونات نسائية خالفت الإجراءات الاحترازية في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبا الفجيرة خلال الأسبوعين الماضيين ستة صالونات نسائية في المدينة والمناطق التابعة لها، بعد أن ثبت عدم التزامها بالقرارات الوقائية الصادرة عن البلدية والضوابط والاشتراطات الصحية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، إثر الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية والمفاجئة على الصالونات، بينما لم يتم إغلاق أي صالون رجالي.

وأفاد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، بأنه يتم إجراء مسح كامل للصالونات ومراكز التجميل النسائية والرجالية بشكل دوري للتأكد من التزامها بالضوابط والشروط الاحترازية، وذلك من خلال حملات رقابية مكثفة، خصوصاً بعد السماح لها بإعادة مزاولة أعمالها مرة أخرى شرط استيفائها والتزامها بتطبيق الاشتراطات المصرح بها من قبل البلدية.

وأكد أن جميع الصالونات النسائية التي تم ضبطها وإغلاقها لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات التي شملت الالتزام بوضع الكمامات والقفازات الطبية للموظفين والمتعاملين إلى جانب عدم الالتزام باستقبال الزبائن عن طريق حجز المواعيد لطلب الخدمة، لضمان الصحة والسلامة العامة للجميع، والتأكد من تعقيم المركز أو الصالون بشكل دائم، مؤكداً أن قرار إغلاق الصالونات يأتي في إطار الحرص على سلامة الأفراد وصحتهم العامة، وذلك على ضوء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اليماحي أن البلدية لن تتهاون في مخالفة أي مركز تجميل أو صالون لا يلتزم بالإجراءات والضوابط الصادرة، التي تم تعميمها على جميع المنشآت المعنية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجمهور والجهات المسؤولة في حال رصد أية مخالفة داخل أي مركز تجميل أو صالون تابع لمنطقة دبا الفجيرة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية المجتمع في الظروف الصحية الحالية. وأشار إلى أن البلدية أغلقت أربع منشآت تمثلت مخالفاتها في عدم الالتزام بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وعدم التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات وعدم التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي، وعدم وجود بطاقة صحية للعاملين، وكذلك مخالفتهم لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، والعمل دون رخصة صادرة عن البلدية.

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ونوه بالجهود المستمرة للحملات والجولات الدورية والمفاجئة لفرق التفتيش في البلدية على جميع المنشآت في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها.

وناشدت البلدية الجمهور ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من خلال الاتصال على الرقم (‪092443399‬) الذي يعمل على مدار الساعة، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة @dibbamunلاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين‬‬.

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