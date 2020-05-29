الامارات | 50 ألف فحص مبكر لـ «كورونا» بالعيادة المتنقلة في عجمان منذ مارس الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف فحص مبكر لـ «كورونا» بالعيادة المتنقلة في عجمان منذ مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهمت العيادة المتنقلة لفحص فيروس «كوفيد-19»، في إجراءات الكشف المبكر لأكثر من 50 ألف شخص، منذ مارس الماضي.

وتضم الحافلة عيادتين تم تزويدهما بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة الكوادر الطبية المساندة، التي تجري عملية الفحص وسلامة المتعاملين، من خلال فحص الحرارة للأشخاص المقبلين على الكشف، إضافة إلى التباعد الجسدي، ولبس الكمامات والقفازات، كما تم توفير المستلزمات الخاصة للكوادر الطبية المتطوعة مثل النظارات والملابس الواقية بمختلف الأحجام، إضافة إلى القفازات والكمامات.

وقال الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات، الدكتور عادل الشامري: «تقدم العيادة المتنقلة خدمات تشخيصية للمواطنين والمقيمين، غير القادرين على الوصول إلى مراكز الفحص في المستشفيات والمراكز الثابتة لأسباب صحية، أو نظراً إلى وجودهم في الحجز نتيجة مخالطتهم حالات مصابة».

وأوضح ان الحافلة تقدم خدماتها بإمارة عجمان في المرحلة الأولى، وستغطي مختلف إمارات الدولة في المرحلة الثانية قريباً، بإشراف كوادر طبية وفنية مؤهلة ومدربة، وتبلغ الطاقة التشغيلية الأولى للحافلة المتنقلة 1000 مراجع يومياً، وتم تجهيز المركز المتحرك بأحدث الأجهزة والتقنيات، وبكوادر تطوعية من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، التي تم تدريبها وتأهيلها وفقاً لأعلى المعايير.

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وأفادت نائب رئيسة جمعية إمارات العطاء، الدكتورة نورة آل علي، بأن مبادرة الحافلة العملاقة لفحص فيروس «كورونا»، تأتي في إطار جهود الدولة للحد من انتشار مرض فيروس «كورونا»، واستكمالاً لمبادرات زايد العطاء التي قدمت نموذجاً مميزاً للعمل الطبي التخصصي في الـ20 سنة الماضية منذ تأسيسها، واستطاعت أن تصل برسالتها الإنسانية لما يزيد على 20 مليون طفل ومسنّ في شتى بقاع العالم.

أقسام العيادة المتنقلة

أوضح المتطوع في المبادرة، الدكتور عبدالله البلوشي، أن العيادة المتنقلة تتكون من حافلة طبية كبيرة تحتوي على وحدة للتصنيف والمسح، ووحدة للاستقبال، وعيادة عامة، ووحدة مختبر، وصيدلية، إضافة إلى عيادة يتم فيها التواصل عن بعد مع أطباء الأمارات من الاستشاريين والأخصائيين لتشخيص وعلاج مصابي فيروس «كورونا».

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