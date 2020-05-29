الامارات | «البنية التحتية» تفتتح جسر الاتحاد في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن «البنية التحتية» تفتتح جسر الاتحاد في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية افتتاح جسر مشروع المرحلة الأولى لتطوير شارع الاتحاد، تقاطع مسجد الشيخ زايد في عجمان، أمام حركة المرور، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني، وتيسير حركة مستخدمي الطريق.

وأكّد نائب مدير المنطقة الجنوبية، المهندس عبدالرحمن المحمود، أن المشروع يسهم في تخفيف حدة الازدحام بالتقاطع بنسبة 75%، فيما سيرفع مستوى الخدمة على الطريق للمستوى A.

وأشار إلى أن كلفة المرحلة الأولى تبلغ 52 مليون درهم، وهو عبارة عن أعمال تطوير، ورفع كفاءة طريق الاتحاد عند تقاطع مسجد الشيخ زايد، مع طريق الجامعة، بطول 2.5 كيلومتر، حتى دوار الزوراء، ويضم ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، فيما تشمل أعمال المشروع، تطوير التقاطع ليصبح حراً، بهدف تحسين الحركة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة العابرة إلى إمارة رأس الخيمة والاتجاهات الأخرى.

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وذكر أن المشروع نفذته الوزارة، وفق أرقى المواصفات العالمية المعتمدة في مجال الطرق، خصوصاً أنه يتضمن إنشاء جسر يخدم القادمين من عجمان، والمتجهين إلى رأس الخيمة، الأمر الذي يدعم شبكة الطرق، ويسهم في تحقيق انسيابية مرورية عالية في جميع الاتجاهات، لافتاً إلى أن تنفيذ وتطوير الطرق الاتحادية، يتم بناء على دراسات معمقة لجدواها وفاعليتها ودورها في خدمة مستخدمي الطريق.

وشدد على أن مشروعات الطرق التي تنفذها الوزارة تجسد حرص قيادة الدولة على تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لأبناء الإمارات، حيث ركزت على إنجاز العديد من الطرق الحيوية في مختلف إمارات ومناطق الدولة، لاسيما المشروعات التي تسهم في حل الازدحامات والمشكلات المرورية، وتحقق التنمية الشاملة، وتدعم مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف أن الوزارة تتخذ الإجراءات الاحترازية كافة للمحافظة على سلامة العاملين في مشروعاتها حالياً، حيث تدير المشروعات وعقد الاجتماعات عن بُعد، فيما تتابع سير الأعمال والإنجاز من خلال كاميرات البث الحي، المثبتة في مواقع المشروعات، فضلاً عن استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون). وأشار المحمود إلى أن الوزارة تعزز من استخدام المواد المستدامة في مشروعاتها، وتطبق كذلك منظومة الطرق الخضراء، بما يحقق التنمية المستدامة، ويحافظ على البيئة.

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