الامارات | «صحة دبي» تحدد آلية للإبلاغ بنتائج فحوص «كورونا»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي آلية خاصة لإبلاغ المرضى بنتائج الفحوص الطبية الخاصة بفيروس «كورونا» التي يخضعون لها، وطالبت الهيئة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة باتباع إجراءات محددة لإبلاغ المرضى بنتائج فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الإيجابية. وأوضحت الهيئة أن على المنشأة إبلاغ المصاب كامل الأهلية، أو ممثله القانوني (الولي، الوصي، القيم)، عن طريق المكالمات أو الرسائل الهاتفية، وتقديم شرح مفصل له عن الإرشادات التي يتعين عليه اتباعها للعزل الذاتي، وطرق مكافحة نقل العدوى، وطمأنته بأن فريق الصحة العامة سيتواصل معه لتقييم وضعه الصحي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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