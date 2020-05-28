الامارات | بلدية دبي تعلن افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم و«جي بي آر».. اعتباراً من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تعلن افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم و«جي بي آر».. اعتباراً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن افتتاح شواطئ: الممزر، وجميرا، وأم سقيم، وشاطئ «جي بي آر»، اعتباراً من اليوم.

وتدعو المرتادين، مواطنين ومقيمين، إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، ومراعاة الإرشادات كافة، التي تم تعميمها في المواقع، لضمان سلامة وأمان المجتمع.

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