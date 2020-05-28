الامارات | بلدية دبي تعلن افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم و«جي بي آر».. اعتباراً من اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تعلن افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم و«جي بي آر».. اعتباراً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن افتتاح شواطئ: الممزر، وجميرا، وأم سقيم، وشاطئ «جي بي آر»، اعتباراً من اليوم.
وتدعو المرتادين، مواطنين ومقيمين، إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، ومراعاة الإرشادات كافة، التي تم تعميمها في المواقع، لضمان سلامة وأمان المجتمع.
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