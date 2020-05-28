الامارات | دورات «مجانية» لاستثمار مهارات المواطنين في «التوظيف الذاتي»

شكرا لقرائتكم خبر عن دورات «مجانية» لاستثمار مهارات المواطنين في «التوظيف الذاتي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي توفّر للمواطنين المسجلين لديها من أصحاب المهارات المستقلة، دورات تدريبية إلكترونياً مجاناً خلال الشهر الأول من الانضمام للمنصة، بهدف استثمار مهاراتهم الفنية والتسويقية وتطويرها، بجانب خضوعهم لدورات تدريبية تخصصية «مجانية» في مجالات مهاراتهم.

وأوضحت الوزارة أن المنصة لديها محفزات يتم من خلالها إقناع الجهات الحكومية بالتعامل مع المواطنين المسجلين لديها، أهمها تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن توجيه 10% من المشتريات الحكومية لكل جهة، إلى المواطنين والشركات المملوكة لهم.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها استحدثت المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي بهدف تمكين المواطنين من أصحاب المهارات الوطنية (المستقلون)، ومساعدتهم على استثمار مهاراتهم وتحقيق دخل من خلالها، مشددة على أن كل الخدمات التي تقدمها المنصة للمواطنين «مجانية».

وبحسب الوزارة تُعد المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي، أول منصة إلكترونية وطنية تفاعلية تربط شباب المواطنين المستقلين مع الجهات المختلفة على مستوى الدولة، حيث توفر المنصة فرصة التقديم على المشروعات واستعراض الخبرات، والتقييم والتطوير، وحلول الدفع الإلكتروني باستخدام أدوات آمنة ومبتكرة، وذلك في مجالات تخصصية متنوعة، ما من شأنه تحقيق للمستقلين من خلال مسار مهني حيوي غير تقليدي.

وأشارت الوزارة - رداً على أهم أسئلة مرتادي المنصة والمسجلين لديها من شباب المواطنين - إلى أن المنصة توفّر تدريباً إلكترونياً مجانياً لصاحب المهارة المستقل، خلال الشهر الأول من انضمامه إليها، وتُعد شرطاً لاستمرار العضوية، على أن يتضمن التدريب أربعة محاور رئيسة، هي: «إدارة الوقت، والتسويق الشخصي، وكيف تصبح مستقلاً ناجحاً، وأخيراً تطوير المهارات الفنية»، منوهة إلى أن المواطنين المسجلين لدى المنصة يخضعون لاحقاً لدورات تدريبية تخصصية مجانية في مجالات مهاراتهم.

وأوضحت أنه تم تخصيص مجموعة من المحفزات لإقناع الجهات الحكومية بالتعامل مع المستقلين من الكوادر الوطنية، من خلال تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن توجيه 10% من المشتريات الحكومية لكل جهة، إلى المواطنين والشركات المملوكة لهم.

وحددت الوزارة ثلاثة شروط للتسجيل في المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي، أولها أن يكون الراغب في التسجيل من مواطني الدولة، والثاني ألّا يقل عمره عن 21 سنة، بينما الأخير أن يمتلك مهارة أو موهبة في مجال الأعمال، لافتة إلى أنه يمكن للمواطن تقديم عروض العمل في المنصة، بمجرد التسجيل وإعداد صفحته الخاصة، وإضافة الخدمات التي بإمكانه تقديمها وفق المشروع، مع إمكانية إضافة أكثر من مجال عمل في صفحته، وكذلك التقديم على أكثر من عرض في الوقت نفسه.

ورداً على سؤال حول كيفية استقبال المواطنين المسجلين بالمنصة لطلبات العمل من الجهات، ذكرت الوزارة أنه بمجرد اختيار جهة العمل أي خدمات من مواطنين مسجلين بالمنصة، سيتم إخطارهم بطلب الخدمة عن طريق البريد الإلكتروني، ومن خلال التطبيق الذكي للمنصة، لتتم صياغة اتفاق نهائي حول العمل وتسعير الخدمة، من خلال عمل مقارنات معيارية بين الخدمة التي سيقدمها المواطن وما يقابلها في السوق، ومن ثم يقوم بوضع سعر تنافسي مع مراعاة نوع الخدمة المقدمة وحجم العمل المطلوب، كما يمكنه التفاوض على السعر مع الجهة، مؤكدة أن المواطن سيحصل على مقابل الخدمات المقدمة للجهات عن طريق الدفع إلكترونياً عبر المنصة.

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وقالت: «لضمان الحقوق المالية للمسجلين بالمنصة، يتم حجز المبلغ كاملاً من الجهة طالبة الخدمة، في المحفظة الإلكترونية قبل تقديم الخدمة تحت إشراف إدارة المنصة، ثم يتم الدفع لأصحاب المهارات الوطنية (المستقلون) عند إنجاز المشروع وأخذ موافقة الجهة، كما يتم أخذ نسبة إنجاز المشروع بعين الاعتبار، حيث يتم خصم نسبة من المبلغ في حال عدم الإنجاز بالطريقة المطلوبة وفق سياسة الشروط والأحكام».

وأكدت أنه يتم تسليم المبلغ خلال مدة تراوح بين 20 و30 يوم عمل من تسليم الخدمة، على ألّا يتم احتساب الضريبة على المواطنين إلا إذا تجاوز العائد 375 ألف درهم.

امتيازات

لخّصت وزارة الموارد البشرية والتوطين الامتيازات التي يحصل عليها المواطن عند التسجيل في المنصة، في التعامل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتعريفها بمهاراته ومواهبه، ما قد يؤهله للحصول على وظيفة دائمة فيها، إضافة إلى تحقيق دخل مادي، والتعرف إلى المشروعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المطروحة، وتعزيز روح الريادة، وأخيراً تمكين الشباب الإماراتي من خلال اكتساب خبرات عملية.

وأفادت بأن التسجيل بالمنصة لا يحتاج إلى رخصة تجارية أو إلكترونية حالياً، كما لا يتطلب التسجيل أن يكون المواطن موجوداً داخل الدولة، أو باحثاً عن عمل.

المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي أول منصة وطنية تربط شباب المواطنين المستقلين مع الجهات المختلفة.

التسجيل في المنصة لا يحتاج إلى رخصة تجارية أو إلكترونية حالياً.

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