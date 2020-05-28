الامارات | بلدية دبي تعلن إعادة افتتاح الحدائق الكبرى وبرواز دبي اعتباراً من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تعلن إعادة افتتاح الحدائق الكبرى وبرواز دبي اعتباراً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن إعادة افتتاح الحدائق الكبرى، وبرواز دبي، اعتباراً من اليوم الجمعة أمام الجمهور، وتشدد على وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها البلدية في المواقع لحفظ سلامتكم.

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بلدية دبي تعلن إعادة افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم وشاطئ «جي بي آر» اعتباراً من اليوم

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