الامارات | السيطرة على حريق في السوق المركزي بالشارقة‎

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في السوق المركزي بالشارقة‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطمئن بلدية مدينة الشارقة أفراد الجمهور، خصوصاً زوّار السوق المركزي في الإمارة حول الحريق البسيط، الذي نشب في أحد المحال الخاصة بتقديم الأطعمة والمشروبات داخل السوق.

وتؤكد البلدية أن الحريق كان بسيطاً وتمت السيطرة عليه خلال وقت قياسي، بالتعاون مع فرق الإطفاء التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، كما تم إخلاء جميع الزوار وأصحاب المحال بصورة منظمة وسريعة من جميع مخارج السوق، حفاظاً على سلامتهم.

وأوضحت البلدية أن فرق الدفاع المدني قامت بعمليات التبريد عقب الانتهاء من عمليات الإطفاء، وقد تم إغلاق الجناح الذي حصل فيه الحريق مؤقتاً، من أجل القيام بأعمال التنظيف والتهوية، تمهيداً لإعادة افتتاحه مرة أخرى أمام الجمهور يوم غدٍ الجمعة.

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ولفتت بلدية مدينة الشارقة إلى أن الفرق التابعة لها، وفرق الدفاع المدني، تعاملت مع الحريق بسرعة كبيرة وكفاءة عالية، ما أسهم في السيطرة عليه خلال دقائق معدودة وبقائه محدوداً.

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