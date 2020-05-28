بنك ستاندرد تشارترد يساهم في برنامج معاً نحن بخير

"معاً نحن بخير " الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"

أبو ظبي، 28 مايو 2020: أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية-معاً عن مساهمة بنك ستاندرد تشارترد ببرنامج "معاً نحن بخير" من خلال تقديم 15 ألف كمامة طبية نوع "N95".

وبهذه المساهمة ينضم بنك ستاندرد تشارترد إلى الآلاف من الأفراد والمؤسسات التي تفانت في تقديم الدعم للبرنامج، مؤكداً القيم المؤسسية التي ينتهجها تحت شعار "هنا دائمًا للأفضل"، وتأتي هذه المساهمة العينية لمساندة الطاقم الطبي في إمارة أبوظبي لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية الراهنة.

Advertisements

ويعتبر برنامج "معاً نحن بخير" هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، ويعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي مساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة.

وبهذه المناسبة صرحت رولا أبومنة ، الرئيس التنفيذي لدى بنك ستاندرد تشارترد الإمارات: "يسعدنا بصفتنا بنكاً دولياً رائداً في دولة الإمارات تقديم الدعم والمساندة لمجتمعنا بشكل مستمر. وانضمامنا اليوم للمشاركة في برنامج "معاً نحن بخير" الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية - معاً من خلال توفير 15 ألف كمامة طبية نوع N95، استجابةً وتقديراً للجهود الدؤوبة التي يبذلها كل فرد من أبناء مجتمع أبوظبي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر العالم بها. نأمل أن تأتي مساهمتنا لتضفي مزيداً من الراحة والأمان على الكوادر الطبية الذين يبذلون كل جهودهم لينعم أفراد المجتمع بالصحة والسلامة".

يمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهم)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد عن 1000درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.



