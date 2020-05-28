الامارات | غدا.. طقس حار وصحو إلى غائم جزئيا

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس حار وصحو إلى غائم جزئيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا وصحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "السبت" على بعض المناطق الساحلية، وقد يتشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهارا.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س.

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ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:09 والمد الثاني عند الساعة 04:52 والجزر الأول عند الساعة 36:11 والجزر الثاني عند الساعة 46:22.



وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 53: 14 والمد الثاني عند الساعة 10:02 والجزر الاول عند الساعة 55:07 والجزر الثاني عند الساعة 21:09.

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