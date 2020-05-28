مديرة معهد ووهان للفيروسات: لا توجد علاقة بين كوفيد-19 والمعهد



قالت وانغ يان يي، مديرة معهد ووهان للفيروسات، إن البحث الذي أجراه المعهد قبل تفشي جائحة كوفيد-19 لا علاقة له بفيروس كورونا الجديد.

وكان معهد ووهان للفيروسات في مركز العاصفة منذ اجتياح كوفيد-19 العالم، وقد أصاب المرض المعدي من مسببات غير معروفة أكثر من خمسة ملايين شخص في كل أنحاء العالم، وأدى إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق في العالم، ما عرقل نمو الاقتصاد العالمي ودمر الحياة الطبيعية للناس.

ومنذ الإبلاغ عن الإصابات الأولى في ديسمبر الماضي، تسابق العلماء للعثور على أصل الفيروس على أمل بحث وتطوير لقاحات، وفي الوقت نفسه، تستمر لعبة اللوم، مع انتشار نظريات المؤامرة، بما في ذلك "تسرب" الفيروس من معهد ووهان للفيروسات، وإخفاء الصين معلومات مهمة، على الرغم من تصريحات متكررة من العلماء مفادها أن الفيروس نشأ من الطبيعة.

وفي مقابلة صحفية مع شبكة تلفزيون الصين الدولية في 13 مايو، دحضت وانغ يان يي تلك الشائعات، وتحدثت عن رأيها حول تفشي المرض والتقدم المحرز في التعاون مع نظرائها الدوليين.

وقالت وانغ في المقابلة: "هذا محض افتراء، تلقّى معهدنا العينة السريرية لالتهاب رئوي غير معروف في 30 ديسمبر الماضي، وبعد اختبار العامل الممرض للعينة، وجدنا أنه يحتوي على فيروس تاجي جديد يسمى الآن بـSARS-CoV-2. ولم يكن لدينا أي معرفة حوله قبل ذلك، ولم نواجهه أو نجري بحثا أو نحتفظ به، ومثلنا مثل أي شخص أو معهد آخر، لم نكن نعلم أن الفيروس موجود، فكيف تسرب من مختبرنا وهو في الحقيقة لم يكن موجود اصلا؟"

وتشير بعض التكهنات إلى مقال نشر في دورية "نيتشر" ذكر أنه تم العثور على فيروس تاجي جديد نشأ من الخفافيش في مختبر المعهد، ورداً على ذلك، أوضحت وانغ أن فيروسSARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لكوفيد-19 ليس الفيروس الوحيد الذي تمت تسميته بفيروس تاجي جديد.

وأضافت وانغ: "في الواقع، يطلق على العديد من الفيروسات اسم (فيروسات تاجية) منذ اكتشافها لأول مرة، مثل (ميرس) أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والفيروس الذي ذكرته وفيروس كورونا الجديد لعام 2019، وتمت تسمية كل هذه الفيروسات بفيروسات تاجية جديدة عند اكتشافها لأول مرة، الأمر الذي قد يسبب إرباكا.

في الحقيقة أن الفيروس المذكور في مقال 2018 ليس فيروس كورونا الجديد (لعام 2019) ويتسبب الفيروس المذكور في المقال بشكل أساسي في الإسهال والوفاة للخنازير، وتمت تسمية هذا الفيروس فيما بعد بـSADS ( الاضطراب العاطفي الموسمي)، وتسلسل الجينوم لـ SADS يتشابه بنسبة 50% مع ذلك الموجود في SARS-CoV-2، وهذا الفرق كبير جداً بالنسبة للمتخصصين والعلماء في علوم الفيروسات.

وفي شهر فبراير، نشر المعهد مقالاً آخر في "نيتشر" يقول إنه عثر على فيروس تاجي جديد من الخفافيش، أي "RaTG-13" .ويصل التشابه بين هذا الفيروس وفيروس كورونا الجديد لعام 2019 إلى 96.2%، وهو أمر يبدو مرتفعاً نسبياً في نظر الناس العاديين، ولكن ليست كذلك بالنسبة للباحثين.

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وأوضحت وانغ: "من وجهة نظر العديد من غير المهنيين، فإن معدل التشابه البالغ 96.2% هو رقم مرتفع جداً، لكن الفيروس التاجي هو أحد فيروسات الحمض النووي الريبوزي التي تحتوي على أكبر الجينومات، ولنأخذ فيروس كورونا الجديد لعام 2019 كمثالاً، يحتوي جينومه بأكمله على حوالي 30 ألف قاعدة، ويشير الفرق بـ3.8 نقطة مئوية إلى فرق لأكثر من 1100 من مواقع النيوكليوتيدات، في الطبيعة، يستغرق الفيروس فترة طويلة من الزمن ليتطور ويتحور بشكل طبيعي ليصبح فيروس كورونا الجديد لعام 2019، وقد لاحظناً مؤخراً بيانا أدلى به "إدوارد هولمز" عالم الفيروسات الرائد في العالم، والذي يدرس تطور الفيروسات، وهو يعتقد أن الأمر سيستغرق حوالي 50 عاماً لتطور RaTG-13 بشكل طبيعي إلى .SARS-CoV-2 الفرق بين أكثر من 1100 موقع كبير، ويجب أن تتطابق على التوالي مع مواقع النيوكليوتيدات المقابلة في جينوم SARS-CoV-2، مما يعني أنها تتطلب أكثر من 1100 طفرة في هذه المواقع الدقيقة ليصبح فيروس كورونا الجديد 2019. إذن الاحتمال منخفض للغاية".

إلى جانب ذلك، من غير المنطقي أن يفترض أن مختبر ووهان يحتوي على RaTG-13 بسبب إبلاغ المعهد عن التشابه الجينومي بين RaTG-13 وفيروس كورونا الجديد 2019، وكل من يشكك بهذه الحقيقة هم لم يحاولوا أبداً عزل الفيروس ولو فعلوا فسيكتشفون الحقيقة.

وأكدت وانغ: "قد يسيء الكثيرون فهم هذا الأمر منذ أن أبلغ معهدنا عن تشابه جينوم

RaTG-13 مع فيروس كورونا الجديد لعام 2019، حيث يعتقدون أن لدينا RaTG-13 في مختبرنا، في الحقيقة، هذا ليس هو الحال، فعندما قمنا بتسلسل الجينات لعينة فيروس الخفافيش هذه، حصلنا على تسلسل الجينوم لـ RaTG-13، لكننا لم نعزل الفيروس الحي لـ RaTG-13 ولم نحصل عليه، وبالتالي، لا يوجد احتمال لتسريبنا فيروس .RaTG-13"

وقالت وانغ إن باحثي معهد ووهان لعلم الفيروسات الذين يدرسون فيروسات كورونا التي تحملها الخفافيش قاموا بوضع كل طاقاتهم في تتبع منشأ فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، ولم يمضوا وقتا في دراسة الفيروسات الأخرى الأقل تشابها مع فيروس السارس.

وقالت وانغ في المقابلة إن فريق البحث الذي يدرس فيروسات كورونا التي تحملها الخفافيش في معهد ووهان للفيروسات منذ عام 2004 يركز فقط على دراسة فيروس السارس، بهدف عزل فيروسات كورونا التي تشبه فيروس السارس والحصول عليها.

وقالت: "لقد ذكرت بعض فرق البحث من معهد ووهان للفيروسات، فقد بدأ أحد الفرق بقيادة الأستاذة شي تشنغ لي دراسة فيروسات كورونا التي تحملها الخفافيش في وقت مبكر منذ عام 2004، ولكن بحثهم كان يركز على تتبع منشأ السارس؛ وفي بحثهم فإن أكثر ما أولوه اهتمامهم وأجروا المزيد من البحوث حوله وكانوا يأملون في عزله والحصول عليه هو فيروسات كورونا التي تحملها الخفافيش وتشبه فيروس السارس. ونعلم أن الجينوم الكامل لـSARS-CoV-2 يشبه الجينوم الخاص بالسارس بنسبة 80% فقط، وهو فرق واضح. لذا، في بحث الأستاذة شي السابق، لم يلاحظوا وجود فيروس لا يشبه إلى حد كبير فيروس السارس. ولهذا السبب لم يحاولوا عزل RaTG-13 والحصول عليه، حيث أن الجينوم الخاص به يشبه 79% فقط من السارس. وبعد سنوات عديدة من البحث، قامت الأستاذة شي وفريقها بعزل بعض فيروسات كورونا من الخفافيش وحصلوا عليها. والآن لدينا ثلاث سلالات من الفيروسات الحية، أحدها يشبه السارس بنسبة تصل إلى 96%. لكن أعلى تشابه بينها وبين SARS-CoV-2 هو 79.8%".

وأشارت وانغ إلى أن تتبع منشأ فيروس كورونا الذي يسبب كوفيد-19 هو مسألة علمية تتطلب من العلماء في جميع أنحاء العالم دراسته بناء على البيانات والحقائق.

وقالت: "الإجماع الحالي للمجتمع الأكاديمي الدولي هو أن الفيروس نشأ من الحيوانات البرية، لكننا ما زلنا لا نعرف بوضوح نوع الفيروسات التي تحملها الأنواع البرية المختلفة في جميع أنحاء العالم، وأين توجد الفيروسات التي تشبه إلى حد كبير .SARS-CoV-2 هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى التعاون بين العلماء في جميع أنحاء العالم للعثور على الجواب. ولذلك، فإن مسألة تتبع المنشأ هي في نهاية المطاف مسألة علمية تتطلب من العلماء إصدار أحكام تستند إلى البيانات والحقائق العلمية".