"هاش ديزاين" تعلن عن تشكيلتها الحصرية لرمضان والعيد

أعلن "هاش ديزاين" متجر الأزياء المتميز الذي أطلقته فاطمة ومريم الهاشمي، والمعروف بتشكيلاته الحصرية من العباءات وقطع الأزياء الفريدة التي تم تصميمها وحياكتها بحرفية عالية، عن إطلاق تشكيلة رمضان/ العيد 2020، ليقدم من خلالها مجموعة جديدة بخطوط أنيقة غير رسمية، كما أنها مستوحاة من الظرف الاستثنائي الحالي، حيث تقضي النساء معظم أوقاتهن في منازلهن، بالتماشى مع التدابير الوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية.

وتضم التشكيلة 22 قطعة، بما في ذلك فساتين القفطان المريحة للمنزل، مع تصميمات بسيطة وحديثة الخطوط مصنوعة من مواد خفيفة ناعمة، مثل الساتان والحرير والكتان والقطن. وتم أيضًا استخدام الألوان الترابية والصيفية التي تتراوح من ظلال النعناع والقرفة والخوخ وألوان الأخضر والأزرق والوردي، إلى جانب درجات اللون البرونزي التي تمنح القطع مظهرًا وشعورًا أنيقًا، مع التركيز على الراحة كأهم العناصر في هذه التصاميم.

وقالت فاطمة ومريم الهاشمي: “إننا دائمًا نستوحي الأزياء التي يمكنها التكيف مع مختلف الظروف. وفي الوقت الحالي الذي يضطر معظم النساء قضاء أوقات طويلة في منازلهن، تبرز الحاجة إلى الفساتين المريحة بطابع عصري متطور. ومن خلال إدراكنا لهذه الحاجة، أمكننا التوصل إلى هذه المجموعة لتقديم تصاميم تناسب أنماط حياة الكثيرات. وتم تصميم تشكيلة رمضان/ العيد 2020 لإتاحة المجال لهن للحفاظ على إحساسهم بالأناقة في منازلهن".

وتعد قطع التشكيلة مثالية للنساء في المنزل واللواتي يعملن عن بعد، كما أنها تقدم مزيجًا مثاليًا من الراحة والأناقة. وتتوافر هذه الأزياء في بوتيك "هاش ديزاين" في "وصل 51" المبنى "دي" بمنطقة "جميرا 1"، كما يمكن طلبها عبر حساب الانستغرام @hashdesign_.

يشار إلى أن علامة "هاش ديزاين" أطلقت على الإنستغرام في العام 2015، وتعد ثمر أفكار وجهود الشقيقتين وشغفهما بالموضة. ويمكن للباحثات عن الأزياء الراقية والأناقة الإبداعية التوجه إلى هذا المتجر للاطلاع على التصاميم العصرية والأنيق التي توفرها العلامة التجارية.