الامارات | «صحة دبي» تحدد آلية لإبلاغ نتائج فحص (كوفيد-19)

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تحدد آلية لإبلاغ نتائج فحص (كوفيد-19) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت هيئة الصحة في دبي على أهمية إبلاغ المرضى بنتائج فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لضمان المحافظة على الصحة العامة، وحرصاً على حماية وسلامة ووقاية المجتمع يتوجب على المنشآت الصحية اتباع إجراءات عدة لإبلاغ المرضى الخارجيين بنتائج فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الهيئة -في تعميم أرسلته إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها- أن في حال كانت نتيجة الفحص سلبية فيتم تبلغها للمراجع عبر الرسائل النصية الهاتفية، أما النتائج الإيجابية فيجب الإبلاغ عن طريق المكالمات أو الرسائل النصية الهاتفية وفق نموذج معتمد إلى المريض كامل الأهلية، أو الممثل القانوني «الولي،الوصي،القيم»، وإعطاء وتقديم شرح مفصل عن الإرشادات اللازمة للعزل الذاتي ومكافحة العدوى وارسال الرابط الإلكتروني المتاح ضمن نموذج الرسالة النصية الهاتفية المرفق، وابلاغ المريض كامل الأهلية أو ممثله القانوني بأنه سيتم التواصل معهم من قبل فريق الصحة العامة للتقييم والمتابعة.

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وأكدت أنه يتوجب على المنشآت الصحية توفير سجل يومي للمرضى الذين تم الاتصال بهم وفقا للنموذج المعتمد، ويعمل بهذا التعميم اعتباراً من يوم أمس الأربعاء، وعلى كافة المنشآت الصحية المعنية الامتثال بما ورد في التعميم تفادياً لأي مخالفات او إجراءات أخرى قد تتخذ بهذا الشأن.

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