الامارات | «التربية» توضح حقيقة تخصيص مادة دراسية للطلبة عن «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» توضح حقيقة تخصيص مادة دراسية للطلبة عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة التربية والتعليم ما تداوله البعض حول تخصيص مادة دراسية عن موضوع فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وأكدت الوزارة في تصريحات صحافية أنها ‏وجّهت المدارس بتخصيص ثلاث دقائق من كل حصة دراسية ولمدة أسبوعين، لتوعية وتثقيف الطلبة عن (كوفيد- 19)، ولم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع، كما يعتقد البعض ويتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية.

وتطبق الوزارة حالياً نظام التعليم عن بعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، والذي سيكون آخر دوام للطلبة فيه يوم الثاني من يوليو المقبل، فيما تختتم الهيئة الأكاديمية دوامها في التاسع من الشهر نفسه.

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من جهته أخرى، يؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، الأسبوع المقبل، اختبارات مركزية قصيرة في ثلاث مواد دراسية هي اللغة العربية، واللغة الانجليزية، وScience، وزمن الإجابة في كل امتحان 30 دقيقة.

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