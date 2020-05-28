الامارات | "التربية" توجه المدارس بتخصيص 3 دقائق من كل حصة لتوعية الطلبة عن "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" توجه المدارس بتخصيص 3 دقائق من كل حصة لتوعية الطلبة عن "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن توجيهها المدارس بتخصيص 3 دقائق من كل حصة دراسية ولمدة أسبوعين، لتوعية وتثقيف الطلبة عن (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع، كما يعتقد البعض ويتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية.

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