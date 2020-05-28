- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" توجه المدارس بتخصيص 3 دقائق من كل حصة لتوعية الطلبة عن "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن توجيهها المدارس بتخصيص 3 دقائق من كل حصة دراسية ولمدة أسبوعين، لتوعية وتثقيف الطلبة عن (كوفيد 19).
وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع، كما يعتقد البعض ويتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "التربية" توجه المدارس بتخصيص 3 دقائق من كل حصة لتوعية الطلبة عن "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.