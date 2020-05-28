الامارات | عودة العمل في جميع الجهات الحكومية في عجمان الأحد المقبل بنسبة 30%

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل في جميع الجهات الحكومية في عجمان الأحد المقبل بنسبة 30% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموراد البشرية بعجمان تعميماً بشأن العودة التدريجية لمقار العمل في الجهات الحكومية في إمارة عجمان و عودة العمل بنسبة 30% كحد أدنى اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 وتتزايد تدريجياً بناءً على المستجدات.



ويأتي اصدار التعميم بناءً على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020م بشأن الإدارة الفعالة للأزمات في حكومة عجمان ، وبهدف تنظيم بعض المستجدات الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بُعد في الجهات الحكومية لضمان استمرارية الأعمال والخدمات لدى الجهات الحكومية في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد "كوفید 19".



ونص التعميم على استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتضم حالات الاستثناء الموظفات الحوامل، أصحاب الهمم، المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، و الموظفين من فئة كبار السن ( فوق 60 عام ) .



وتضم الاستثناءات كذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل و الأمهات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من أصحاب الهمم ممن تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.



ويستثنى الموظفون الذين يقطنون مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن و المخالطين لهم بشكل مباشر مثل كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عام وأصحاب الهمم ، ومن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة.

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ووجهت الدائرة جميع الجهات الحكومية في الإمارة بعودة العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 م على أن تكون نسبة الحضور 30% كحد أدنى وتتزايد تدريجياً بناءً على المستجدات.



وحدد التعميم إجراءات دخول و خروج الموظفين من و إلى مقار العمل في الجهات الحكومية بالإمارة عند عودة الموظفين التدريجية للعمل حفاظا على سلامتهم تضمنت الإجراءات الإحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين لمسافة لا تقل عن مترين، و توفير نقاط دخول وخروج منفصلة للموظفين قدر الامكان لتقليل الاتصال ، و قياس درجة حرارة الموظفين الداخلين الى مقر الجهة الحكومية وفق الادوات والارشادات الصحية المعمول بها في الدولة ، إلى جانب تطبيق نظام الدوام المرن لتجنب الازدحام وساعات الذروة والتزاحم مع استمرار تعليق استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والانصراف واستخدام نظام الإجراءات الذاتية للموارد البشرية (موارد).



و أشار التعميم إلى إجراءات تفعيل برامج التعقيم الشامل والعميق في الجهات الحكومية مع توفير متطلبات البرامج الوقائية كافة ، و إطلاق برنامج توعوي للموظفين يشمل نشرات توعوية ونصائح وإرشادات بآخر المستجدات الصحية عبر كافة الوسائل الممكنة لكافة موظفي الجهة الحكومية .



كما أوضح التعميم إجراءات تنظيم السعة الاستيعابية للتواجد في مقار العمل و التأكد من جاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية، مع التشديد على كافة الموظفين والمتعاملين بضرورة إرتداء كمامات الوجه والقفازات في كل مرافق الجهة الحكومية من بداية العمل وحتى انتهاءه . إلى جانب ذلك حدد التعميم إجراءات توفير البيئة التقنية اللازمة في مقار العمل من خلال الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة الكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة و التشجيع على استخدام المنصات والوسائل التكنولوجية لإجراء الاجتماعات مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة.

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