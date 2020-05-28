الامارات | "الصحة" تكشف عن 563 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و314 حالة شفاء و3 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن 563 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و314 حالة شفاء و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلها، أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 563 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 32 ألفاً و532 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن ثلاث حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 258 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.



وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 314 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 16 ألفاً و685 حالة.

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