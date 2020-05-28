الامارات | سماء الإمارات تشهد كسوفا للشمس الشهر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن سماء الإمارات تشهد كسوفا للشمس الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ابراهيم الجروان، أن تشهد الاجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية ظاهرة كسوف حلقي للشمس الأحد 21 يونيو المقبل، وسيشاهد الكسوف جزئيا في الإمارات بنسبة تتجاوز 93% عند الأطراف الجنوبية الغربية من الدولة، و 82 % في مناطق الجزر، حيث سيبدأ تقريبا 08:12 وسينتهي 11:12 بالتوقيت المحلي وستكون ذروته في 09:35 بالتوقيت المحلي للإمارات.

وأضاف الجروان أنه سوف يتم مشاهدة الكسوف جزئياً في بقية مناطق الجزيرة العربية ، حيث سيكون بنسبة 60 % في المناطق الشمالية من الجزيرة العربية، ويشاهد في بقية بلدان الشرق الأوسط و شرق أوروبا والمناطق الأخرى في آسيا بنسب متفاوتة.

وأشار إلى أن مسار الكسوف الحلقي، الذي سيبلغ عرضه قرابة 75 كيلو مترا فقط فإنه يبدأ من وسط أفريقيا الساعة 03:46 بالتوقيت العالمي، ويمر بكل من السودان وأثيوبيا ثم اليمن قرب العاصمة صنعاء وبعض المناطق السعودية الصحراوية، ثم يمر في عمان جنوب العاصمة مسقط، ثم ينتقل إلى باكستان وشمال الهند حيث ذروة الكسوف الساعة 06:40 بالتوقيت العالمي ، ثم إلى الصين و دول جنوب شرق آسيا وينتهي في المحيط الهادي الساعة 09:34 بالتوقيت العالمي.

وأوضح أن الكسوف يحدث عندما يمر قرص القمر أمام قرص الشمس، بأشكال متعددة حسب بعد القمر و موقع مركزي الشمس و القمر ، إما جزئيا أو كليا أو حلقيا، وبسبب بيضاوية (إهليليجية) مدار القمر حول الأرض ومدار الأرض حول الشمس، فإن الكسوف الحلقي يحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة عن الأرض (أوج القمر) ، لذلك فإن عرض مسار الكسوف الحلقي ومدته تكون في العادة أكبر من الكسوف الكلي، واكبر عرض لمسار الكسوف الكلي للشمس لا يتجاوز 270 كيلومتر في حالات نادرة وعادة ما يكون دون ذلك، كما أن فترة الكسوف الحلقي قد تصل إلى 12 دقيقة في حين أن أقصى مدة كسوف كلي تصل إلى 7 دقائق في نفس المنطقة.

ولفت إلى أن كسوف الشمس أكثر حدوثا من خسوف القمر، حيث يحدث على الأقل مرتين سنويا، و قد تصل إلى خمس حالات في السنة ، الا انه نادر الحدوث في نفس المنطقة من الأرض على فترات متقاربة خاصة الكسوف الجزئي أو الحلقي للشمس ، في حين يشاهد أكثر من نصف سكان الأرض ظاهرة الخسوف القمري

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news