الامارات | شرطة أبوظبي تضبط شابين يستعرضان بسيارتيهما تحت المطر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تضبط شابين يستعرضان بسيارتيهما تحت المطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي شابين مواطنين، لقيادة سيارتيهما بطريقة متهورة، وعدم الالتزام بالقوانين وأنظمة المرور أثناء سقوط الأمطار، حيث قاما بالتفحيط واستعراض مهاراتهما في الشارع بصورة خطرة.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمد ضاحي الحميري، بأن شرطة أبوظبي تمكنت خلال فترة قصيرة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لسائقين يستعرضان مهاراتهما أثناء سقوط الأمطار في منطقة العين، من الوصول إلى مرتكبي هذا السلوك الطائش، حيث ظهرت في المقطع مركبتان يقوم سائق إحداهما بـ«تفحيط الويلات» والاستعراض وكانت المركبة من دون لوحات أرقام، وبعد ذلك صدم المركبة الثانية.

وحذر من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قيادة المركبة بطريقة تعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

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وأكد عدم تهاون شرطة أبوظبي في التصدي لمرتكبي المخالفات، ومنها «التفحيط»، وطمس الأرقام الأمامية والخلفية للمركبة، وتزويد المركبات، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق.

ودعا الأسر إلى مراقبة الأبناء خلال هطول الأمطار، وعدم السماح للأحداث بقيادة المركبات من دون رخصة، وعدم السماح لهم بالمشاركة في التجمعات الشبابية والقيام بالحركات الخطرة بالمركبات.

• شرطة أبوظبي حذرت من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق.

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