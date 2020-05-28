الامارات | «صحة دبي» تسمح بعودة العمليات الجراحية الاختيارية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تسمح بعودة العمليات الجراحية الاختيارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي عن تحديث بشأن العمليات الجراحية الاختيارية وغير العاجلة، تزامناً مع قرار بدء عودة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بشكل تدريجي، في دبي، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة والصحة العامة، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسمحت، في تعميم أرسلته إلى المستشفيات ومراكز جراحات اليوم الواحد المرخصة في الإمارة، بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية تحت التخدير العام للتخصصات الطبية كافة، على ألا تتجاوز مدة العملية الجراحية ساعتين ونصف الساعة، ويشترط أن يكون تصنيف المريض الخاضع للعملية من الفئتين الأولى أو الثانية من نظام تصنيف الجمعية الأميركية لأطباء التخدير.

وأوضحت الهيئة أنه يجوز إجراء العمليات الجراحية بغض النظر عن مدتها، في حالتين هما: العمليات الجراحية الطارئة، أي التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري، والعمليات المستعجلة للحالات التي يعاني فيها المريض ألماً يستلزم التدخل الجراحي.

وقررت الهيئة استمرار إيقاف العمليات الجراحية الاختيارية التي تولد الرذاذ الجوي، ما لم تكن من الحالات الطارئة أو المستعجلة أو شبه المستعجلة.

كما تلتزم المنشأة الصحية بضمان توفير مخزون كافٍ من معدات الحماية الشخصية والمعقمات للعاملين فيها، وإجراء الفحص الحراري للموظفين والمراجعين عند نقطة الدخول، وفحص المهنيين والعاملين في المنشأة في حال وجود أي أعراض لمرض «كوفيد-19».

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وشددت على ضرورة التنظيف المستمر والتعقيم الدوري لمرافق المنشأة الصحية، مع العناية بمناطق استقبال المرضى وغرف العمليات وغرف الاستشارة والمصاعد، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين والمراجعين، وتطبيق نظام مواعيد دقيق لتفادي حدوث تكدس في عدد المراجعين.

ولفتت إلى ضرورة الإبقاء على 20 دقيقة بين المواعيد.

وأوضحت في تعميم آخر أنها أتاحت المجال لتقديم خدمات طب الأسنان والأنف والأذن والحنجرة، مع أخذ الاحتياطات اللازمة واستبعاد الإجراءات التي تولد الرذاذ الجوي مثل «مِحْقَنَة الماء الهوائية»، ومِقْلَحَة الموجات فوق الصوتية، كلما أمكن ذلك، مع التزام المهنيين الصحيين، الذين هم على احتكاك مباشر مع المريض بارتداء معدات الحماية الشخصية الملائمة وقناع N95، أو استخدام القناع الجراحي مع واقية الوجه.

الإجراءات التشغيلية

حددت هيئة الصحة الإجراءات التشغيلية والتدابير الاحترازية العامة، وتتمثل في التأكد من إجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكل مريض مقرر أن يخضع لعملية جراحية في مراكز الفحص المعتمدة لدى الهيئة، وأن تكون النتيجة سلبية في آخر 72 ساعة قبل إجراء العملية الجراحية. وإلزام المراجعين من نقطة الدخول بارتداء الأقنعة (الكمامة) داخل المنشأة الصحية، وتقيد مراكز جراحات اليوم الواحد بمواعيد العمل ضمن الساعات المحددة لبرنامج التعقيم الوطني في الإمارة.

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