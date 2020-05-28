الامارات | الشارقة تعيد فتح معاهد تدريب السائقين بإجراءات احترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تعيد فتح معاهد تدريب السائقين بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أنه تم السماح لبعض الإدارات التابعة لها بالعمل وتقديم الخدمات واستقبال المراجعين، مثل معاهد تدريب السياقة، وذلك لتقديم خدمات التعليم والتدريب والفحص واستخراج رخصة القيادة، عقب عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مبيناً أن بعض الخدمات سيقتصر تقديمها من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن قسم فحص السائقين فتح أبوابه لاستقبال المتعاملين، بنسبة لا تزيد على 30% من القدرة الاستيعابية للقسم، مؤكداً استمرار عمل بعض الإدارات عن بُعد تنفيذاً لقرارات الجهات المعنية في الدولة باتخاذ أفضل التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى جهود فرق الشرطة الأمنية والمرورية التي تبذلها بمختلف المناطق من أجل حماية ووقاية أفراد المجتمع من خطر «كورونا»، مؤكداً تضافر الجهود ومواصلة العمل بكل مسؤولية مع مختلف الجهات المعنية للحد من هذا الوباء، وتعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع.

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