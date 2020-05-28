الامارات | «التربية» تعلن جداول الاختبار المركزي للصفوف من الـ 4 حتى الـ 12

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تعلن جداول الاختبار المركزي للصفوف من الـ 4 حتى الـ 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم جداول الاختبار المركزي، للفصل الدراسي الثالث، لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

تبدأ الاختبارات في 31 مايو الجاري بمادة العلوم لطلبة الصفوف: السادس والسابع والثامن (مسار النخبة)، ويؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الثامن اختبار اللغة العربية في 2 يونيو. كما يؤدي طلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر اختبار اللغة العربية في 3 يونيو. ويدخل طلبة الصفوف من الرابع حتى الثامن اختبار اللغة الإنجليزية، في 4 يونيو.

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وسيرد كل سؤال مقيداً بزمن، وعلى الطالب التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي أو انتهاء الوقت المحدد. وعند انتهاء وقت السؤال لا يمكن الإجابة عنه، ويجب الانتقال إلى ما يليه.

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