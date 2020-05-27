الامارات | حكومة الإمارات تعلن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات الاتحادية بنسبة 30% اعتباراً من الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الإمارات تعلن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات الاتحادية بنسبة 30% اعتباراً من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة الإمارات عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% اعتباراً من يوم الأحد 31 مايو

يأتي القرار في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين تم استثناؤهم من القرار.

كما أعلنت الحكومة عن استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتضم حالات الاستثناء الحوامل، أصحاب الهمم، المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، والموظفين من فئة كبار السن.

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وتضم الاستثناءات كذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف 9 فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

ويستثنى الموظفون الذين يقطنون مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن و المخالطين لهم بشكل مباشر مثل كبار السن وأصحاب الهمم ، ومن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة.



تبدأ نسبة الحضور 30% كحد أدنى وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع، ويتم التقييم والمراجعة للقرار كل اسبوع.

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