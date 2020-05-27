الامارات | نقل مباشر لوقائع الإحاطة الإعلامية حول مستجدات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباشر لوقائع الإحاطة الإعلامية حول مستجدات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنقل لكم صحيفة «الإمارات اليوم»، عبر منصاتها الرقمية، الإحاطة الإعلامية، التي تعقدها حكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

إجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد، وتسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 31,969حالة، تشمل المتلقين للعلاج والمتعافين وكذلك حالات الوفاة.

ارتفاع حالات الشفاء من مرض كوفيد 19 في الدولة إلى 16,371حالة، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 389 حالة شفاء جديدة.

وفاة شخصين من المصابين بفيروس كورونا، نتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 255 شخصا

د. آمنة الضحاك: العودة للأنشطة والأعمال عناصر أساسية ومهمة في دفع عجلة التنمية وأغلبها لم تتوقف خلال الفترة الماضية فقد كانت القطاعات المختلفة تعمل بكفاءة عن بعد، واستمرت في تقديم الخدمات للمجتمع.

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د. آمنة الضحاك: عودة النشاط الاقتصادي في الدولة خطوة للدفع باقتصادنا الوطني للأمام ، وهذه العودة لا تعني رفع الاجراءات الاحترازية بل هي باقية ومستمرة معنا وبشكل أكبر في الفترة القادمة.

د. آمنة الضحاك: عودة الحياة التدريجية وتعديلات برنامج التعقيم الوطني، ومواعيده تتم وفق تقييم الجهات واللجان المختصة في كل إمارة بعد الدراسة والتأكد من جاهزية القطاعات الاقتصادية لاستقبال الجمهور ، واتخاذ إجراءات الوقاية وسيتم وفقها التعميم والإعلان عن مستجداتها

د. آمنة الضحاك: جاهزية القطاع الصحي عالية، لدينا منظومة تعمل على مدار الساعة تضم برنامج التعقيم الوطني، وتوسيع نطاق الفحوصات، وبرنامج الفحوصات المنزلية لأصحاب الهمم، وبرامج فحص المواطنين وفئات من المقيمين، و24 مركز فحص من المركبات، ومستشفيات ميدانية، ودعم آلاف المتطوعين المتخصصين

د.آمنة الضحاك: نسبة كبيرة من الإصابات تأتي بسبب المخالطة الناتجة عن التجمعات، وعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمام، والتباعد الجسدي، وقد شهدنا في الفترة الماضية تسجيل انتقال العدوى بين عدد من العائلات نتيجة التجمعات، وبعض المخالفات من فئة العمالة.

د.آمنة الضحاك: كل فرد منا أصبح مسؤولا عن سلامته وسلامة عائلته ومحيطه بالتزامه بالإجراءات، والمرحلة المقبلة تعتمد على الوعي والوقاية والإلتزام، كما أن خطر كوفيد 19 لازال قائماً ومخطئ من يظن أن السماح بعودة الأنشطة هو إيذان بإنتهاء هذا الوباء، بل هو تشارك في المسؤولية

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