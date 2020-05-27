الامارات | 30% انخفاض في ثاني أكسيد النيتروجين في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 30% انخفاض في ثاني أكسيد النيتروجين في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة التغير المناخي والبيئة تراجعاً في مستوى ملوثات الهواء خلال الفترة من بداية فبراير حتى نهاية أبريل الماضيين، وبلغت نسبة انخفاض ثاني أكسيد النيتروجين على مستوى الدولة 30% من فبراير حتى نهاية أبريل الماضيين.



وقالت مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة، المهندسة عائشة العبدولي، إن المتابعة الحثيثة التي تجريها الوزارة بشكل دوري لمعدلات جودة الهواء عبر 52 محطة رصد موزعة على مستوى الدولة، وعبر أحدث التقنيات المستخدمة في مختبر الذكاء الاصطناعي، وبالتعاون والتنسيق مع العديد من جهات ومؤسسات الدولة، أسفرت عن تسجيل انخفاض وتراجع ملحوظ في العديد من ملوثات الهواء خلال الفترة الماضية، بسبب انخفاض وتيرة الأنشطة الحياتية اليومية في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تحدي جائحة فيروس (كوفيد 19).

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وأوضحت أن الملوث الأهم الذي تم تسجيل انخفاض واضح في معدلاته على المستويين العالمي والمحلي هو ثاني أكسيد أكاسيد النيتروجين والذي يرتبط بوسائل النقل والمواصلات والمركبات بشكل كبير، والتي شهدت بدورها تراجع كبير في وتيرة حركتها خلال الفترة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها محلياً وعالمياً.



وأشارت إلى أن نسب تراكيز ثاني أكسيد النيتروجين سجلت انخفاض بمعدلات تراوحت بين 10 إلى 71% بحسب محطات الرصد المنتشرة على مستوى الدولة، وبشكل عام بلغ متوسط انخفاض هذه الملوثات على مستوى الدولة بالكامل 30% من فبراير حتى نهاية أبريل الماضيين.

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