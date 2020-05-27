الامارات | كوادر البحث تتمكن من العثور على جثامين المفقودين بحادثة سيل وادي الحلو بالمنطقة الشرقية

شكرا لقرائتكم خبر عن كوادر البحث تتمكن من العثور على جثامين المفقودين بحادثة سيل وادي الحلو بالمنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الفرق المختصة بإدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بمساندة شرطة أبوظبي، ودبي، وبمشاركة المركز الوطني للبحث والإنقاذ، الدفاع المدني، والإسعاف الوطني من العثور على كافة المفقودين بحادث الغرق الذي وقع مساء أمس الثلاثاء بعد أن جرفت السيول سياراتهم بمنطقة وادي الحلو بالمنطقة الشرقية بأمارة الشارقة مساء أمس الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020.

ومن خلال عملية البحث التي تواصلت حتى صباح اليوم الاربعاء 27 مايو 2020 تمكنت فرق البحث من العثور على بقية المفقودين وعددهم ثلاثة أشخاص وقد وافتهم المنية، وهم (ح.أ) 25 سنة والطفل (ع.ف ) سنة وتسعة أشهر وقد جرفه السيل قرابة (10) كيلو متر ، لتنتهي عملية البحث بالعثور على جثة الشاب المفقود الاخير (ي.س) 37 سنة في منطقة أوحلة التابعة لإمارة الفجيرة حيث جرفه السيل لمسافة (20) كيلو متر تقريباً.

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وإذ تتقدم القيادة العامة لشرطة الشارقة بخالص العزاء والمواساة لأسر المفقودين، لتهيب مجددا بأفراد المجتمع من مواطنين، ومقيمين بضرورة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي ظلت تنبه لها باستمرار والمتعلقة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وذلك بعدم ارتياد الأودية ومناطق جريان السيول بعد هطول الأمطار ، متمنية السلامة للجميع.

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