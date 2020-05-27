الامارات | إسعاف دبي تتعامل مع 2734 حالة خلال إجازة عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف دبي تتعامل مع 2734 حالة خلال إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير صادر عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن المؤسسة تعاملت مع 2734 حالة خلال عطلة عيد الفطر المبارك في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري حيث بلغ عدد البلاغات 2534 بلاغا وعدد المرضى 2734 مريضا منها 2037 حالة طبية

وبلغت الاصابات الناتجة عن الحوادث 81اصابة والإصابات العامة باستثناء الحوادث 326اصابة فيما تلقى عدد من المرضى الإسعافات الأولية اللازمة في موقع الحادث وعددهم 1225وتم وصول مركبات الإسعاف في أوقات قياسية تتراوح بين 4 و8 دقائق كحد أقصى وبلغ عدد الحالات المنقولة الى المستشفيات 815 حالة وبلغ عدد الحالات المتوسطة 403 حالات والبسيطة 1888 حالة

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وأوضح سعادة خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن المؤسسة نقلت الحالات التي تحتاج للرعاية والتدخل الطبي إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة الأقرب لموقع المريض بينما تعاملت فرق الإسعاف مع معظم الحالات البسيطة في موقع الحادث موضحا أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نشرت مركباتإسعافية متنوعة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية لضمان الوصول لأي إصابة وحالة مرضية في أقل وقت.

وأشار الدراي إلى أن مركبات إسعاف المؤسسة ضمت سيارات وحافلات وعناية مركزة في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ وحافلات ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة في حالة استعداد لتلبية أي بلاغات منوها إلى قيام المؤسسة بنشر وحدات الفحص المتنقلة الخاصة بمرض كورونا في مختلف المناطق لضمان تلبية أي نداء في أقل وقت ممكن.

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