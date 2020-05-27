الامارات | مدرسة خاصة توقف طالباً عن الدراسة ارتكب مخالفات سلوكية ضد زملائه

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة خاصة توقف طالباً عن الدراسة ارتكب مخالفات سلوكية ضد زملائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت مدرسة خاصة في الشارقة أحد طلبتها عن الدراسة، نتيجة ارتكابه مخالفة سلوكية ضد زملائه وزميلاته، أثناء الحصص الدراسية عن بعد، والذي كان يدخل الحصص باسم بنت، وينهال عليهم بالمضايقات والسباب.

وأضافت المدرسة أن أمر الطالب في الفصل من عدمه راجع إلى هيئة الشارقة للتعليم الخاصة، فيما لم يتسن الحصول على رد من الهيئة حول الإجراء المتخذ مع أي طالب يرتكب المخالفة نفسها.

وأبلغ ولي أمر طالبين في المدرسة، أحمد إبراهيم، «الإمارات اليوم» أن الطالب دأب على ارتكاب مخالفة سلوكية ضد زملائه ومعلميه أثناء حصص الدراسة عن بعد، ما يعرقل سير العملية التعليمية، ويحدث لغطاً أثناء الحصص، وتشتيتاً لأذهان الطلبة، وعدم قدرتهم على متابعة دروسهم بشكل جيد، ما يؤثر بالسلب على تحصيلهم الدراسي.

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ودعا هيئة الشارقة للتعليم الخاصة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المخالفين من الطلبة، حتى يتمكن الملتزمون من الاستفادة العلمية، ومتابعة دروسهم بشكل جيد، خصوصاً أن الدراسة عن بعد «أونلاين» تفسح المجال أمام الطلبة المستهترين أن يرتكبوا بعض السلوكيات السيئة، مطالباً كل ذوي الطلبة بمتابعة أولادهم أثناء الدراسة في العالم الافتراضي، وأن يتحمل كل شخص مسؤوليته المجتمعية في إنجاح العملية التعليمية التي أقرتها الدولة لاستمرار الطلبة في التحصيل العلمي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتداول ذوو طلبة في المدرسة عبر «جروب أولياء أمور» صورة الطالب الذي ارتكب سلوكيات سيئة ضد زملائه ومعلميه، وطالبوا بضرورة منع الطالب من ارتكاب هذه السلوكيات المخالفة.

من جانبه، قال مدير المدرسة لـ«الإمارات اليوم» إن المدرسة اتخذت إجراءات ضد الطالب فور تلقيها شكاوى من ذوي طلبة ضده، لأنه كان يدخل لتعطيل الحصص وتفويت الاستفادة على الطالبات حيث تم إيقافه عن متابعة دراسته عن بعد لحين البت في أمره، مضيفاً: «أبلغنا هيئة الشارقة للتعليم الخاصة بما يرتكب الطالب من مخالفة».

وتابع أن «مراقبة الحصص عن بعد تحتاج إلى جهد مضاعف، ومن ثم وضع المدرسة قائمة بأسماء الطلبة المعروف عنهم أنهم اعتادوا ارتكاب المخالفات، ومن ثم نراقبهم بشكل جيد أثناء الحصص حتى نتاكد أنهم منضبطون، ويتلقون تعليمهم من دون أي مخالفة، ومن ثم فإن هذا الطالب تم ضبطه منذ الأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الجاري».

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