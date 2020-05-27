الامارات | فئات مستثناة من قرار استئناف العمل المكتبي لموظفي حكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن فئات مستثناة من قرار استئناف العمل المكتبي لموظفي حكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضمن القرار المتعلق بعودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتباراً من يوم الأحد المقبل (31 مايو الجاري)، وبنسبة 100% اعتباراً من 14 يونيو 2020، السماح لبعض الفئات الاستمرار في العمل من المنزل، وفق ما أكده مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي.

وقال الفلاسي إن الفئات المستثناة من القرار هي كبار السن، وأصحاب الحالات الصحية والأمراض المزمنة، وكذلك أصحاب الهمم، والنساء الحوامل، ومن يعانون ضعف المناعة.

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وأكد الفلاسي أهمية تشجيع المتعاملين على استخدام الحلول الذكية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية حرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين.

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