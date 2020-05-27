الامارات | حمدان بن محمد: استئناف العمل المكتبي لـ50% من موظفي حكومة دبي اعتباراً من الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: استئناف العمل المكتبي لـ50% من موظفي حكومة دبي اعتباراً من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ** حمدان بن محمد: "دبي قدمت نموذجاً مُلهِماً في كيفية إدارة الأزمات وإيجاد الحلول لدعم الاقتصاد وحماية الأفراد وتعزيز سلامة المجتمع"

** حمدان بن محمد: "حماية الموظفين والمتعاملين وضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في مقدمة الأولويات"

** حمدان بن محمد: "تنفيذ الاحتياطات بكل دقة وعناية وتحت إشراف رقابي مُحكم ضمن مختلف المواقع في جميع الأوقات"

** حمدان بن محمد: العمل في المقار الحكومية بنسبة 100% بدءاً من 14 يونيو 2020

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتباراً من يوم الأحد المقبل (31 مايو الجاري)، وبنسبة 100% اعتباراً من 14 يونيو 2020، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وأكد سموه أن القرار يأتي في إطار الخطة الشاملة لحكومة دبي للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة مع مراعاة التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المُوصى بها من قبل مختلف الجهات المعنية، والمعمول بها حالياً في العديد من القطاعات سواء الحيوية منها والتي لم تتوقف منذ بدء تقييد الحركة وكذلك باقي القطاعات التي استأنفت عملها بنسب متفاوتة ضمن الأسابيع الماضية في سياق الفتح التدريجي للأنشطة وبما يراعي المصلحة العامة دون أي إخلال بصحة وسلامة الأفراد والمجتمع، حيث تبقى الاحتياطات المعلنة قيد التنفيذ بكل دقة وعناية وتحت إشراف رقابي محكم ضمن مختلف المواقع وفي جميع الأوقات.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن القرار يأتي منسجماً مع النهج الذي اتبعته حكومة دبي منذ بداية الأزمة الصحية العالمية ويظهر مدى مرونته، بما تضمنه من إطلاق مبادرات واستحداث إجراءات هدفت في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، ومن ثم ركزت على دعم القطاعات الاقتصادية ومساعدة المتأثرين جراء الأزمة التي ألقت بظلالها على أغلب اقتصادات العالم، في حين مثلت البنية التحتية التقنية عالية الكفاءة والاعتمادية ركيزة مهمة في تمكين دبي من تجاوز الأصعب في هذه الأزمة، حفاظاً على مكانتها العالمية المتميزة كنموذج مُلهم في كيفية إدارة الأزمات وإيجاد الحلول لدعم الاقتصاد وحماية الأفراد وتعزيز سلامة المجتمع.

وشدّد سموه على أن جميع الجهات الحكومية في دبي عليها الالتزام الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الكافية لحماية الموظفين والمتعاملين، إذ أن صحة وسلامة أفراد المجتمع تأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة.

وأفاد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن التوجيهات تضمّنت السماح لبعض الفئات الاستمرار في العمل من المنزل، ومنها كبار السن، وأصحاب الحالات الصحية والأمراض المزمنة، وكذلك أصحاب الهمم، والنساء الحوامل، ومن يعانون ضعف المناعة.

وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أهمية تشجيع المتعاملين على استخدام الحلول الذكية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية حرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين.

وسوف تصدر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في دوائر حكومة دبي.

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