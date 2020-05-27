الامارات | «صحة دبي» تسمح بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية وفق ضوابط

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تسمح بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية وفق ضوابط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي، إجراءات وضوابط عودة العمليات الجراحية الاختيارية غير العاجلة، بعد أن كانت الهيئة أصدرت قراراً بوقف هذه النوعية من العمليات عند بدء انتشار فيروس كورونا.



وقالت الهيئة في تعميم أرسلته إلى جميع المستشفيات ومراكز جراحات اليوم الواحد في دبي، إنه تزامنا مع قرار بدء عودة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بشكل تدريجي في دبي، ومع مراعاة الالتزام والتقيد التام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة والصحة العامة بهذا الشأن، تعلن الهيئة عن تحديث بشأن العمليات الجراحية الاختيارية وغير العاجلة على أن تطبق هذه الإجراءات اعتباراً من اليوم الأربعاء.



وحددت الهيئة الإجراءات الجراحية التي تتمثل في، السماح بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية تحت التخدير العام لكل التخصصات الطبية على ألا تتجاوز مدة العملية الجراحية ساعتين ونصف الساعة، ويشترط أن يكون تصنيف المريض الخاضع للعملية من الفئة الأولى أو الثانية من نظام تصنيف الجمعية الأميركية لأطباء التخدير.



ويتوجب على الطبيب المعالج أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير سرير حسب حالة المريض إذا كانت حالة المريض تتطلب المبيت في المستشفى، وتشجيع أهل المريض على التبرع بالدم لضمان استدامة مخزون بنك الدم.



وأوضحت الهيئة أنه على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، يجوز إجراء العمليات الجراحية بغض النظر عن مدتها في عدة حالات وفق ما يراه الطبيب المعالج مناسباً في حالتين هما، العمليات الجراحية الطارئة، أي التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري، والعمليات المستعجلة للحالات التي يعاني فيها المريض من ألم يستلزم فيه التدخل الجراحي.

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وقررت الهيئة استمرار إيقاف العمليات الجراحية الاختيارية التي تولد الرذاذ الجوي، ما لم تكن من الحالات الطارئة أو المستعجلة أو شبه المستعجلة بما يراه الطبيب مناسباً.



وحددت الهيئة الإجراءات التشغيلية والتدابير الاحترازية العامة وتتمثل في، التأكد من إجراء فحص فيروس كوفيد 19 لكل مريض مقرر أن يخضع لعملية جراحية في مراكز الفحص المعتمدة لدى الهيئة لإجراء الفحص، وأن تكون النتيجة سلبية في آخر 72 ساعة قبل إجراء العملية الجراحية، وإلزام جميع المراجعين من نقطة الدخول بارتداء الأقنعة «الكمامة» داخل المنشأة الصحية، وتقيد مراكز جراحات اليوم الواحد بمواعيد العمل ضمن الساعات المحددة لبرنامج التعقيم الوطني في إمارة دبي.



كما تلتزم المنشأة الصحية بضمان توفير مخزون كاف من معدات الحماية الشخصية والمعقمات لجميع العاملين والمهنيين بالمنشأة الصحية، القيام بالفحص الحراري لجميع الموظفين والمراجعين عند نقطة دخول المنشأة الصحية، وعلى جميع المهنيين والعاملين في المنشأة الصحية الخضوع لفحص كوفيد 19 في حالة وجود أي اعراض للمرض.



وأكدت الهيئة على التنظيف المستمر والتعقيم الدوري لمرافق المنشأة الصحية مع العناية بمناطق استقبال المرضى وغرف العمليات وغرف الاستشارة والمصاعد، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين والمراجعين، وتطبيق نظام مواعيد دقيق يتفادى تجمع وتكدس المراجعين في منطقة الانتظار وضمان إبقاء مسافة لا تقل عن المترين بين المراجعين في أماكن الانتظار.



ولفتت الهيئة إلى الإبقاء على فترة زمنية لا تقل عن 20 دقيقة بين المواعيد، بشكل يضمن فترة كافية لتنظيف جميع الأسطح داخل غرفة الفحص قبل دخول المريض التالي. كما يجب التقيد بالتعقيم الكامل لغرف العمليات قبل وبعد كل عملية، والالتزام بكافة التعليمات والتدابير الاحترازية والوقائية للتصدي لمرض كورونا (كوفيد 19) الصادرة من الهيئة والجهات المعنية.

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