الامارات | «صحة دبي» تفتح المجال لخدمات طب الأسنان والأنف والأذن والحنجرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تفتح المجال لخدمات طب الأسنان والأنف والأذن والحنجرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الصحة في دبي فتح المجال لتقديم خدمات طب الأسنان والأنف والأذن والحنجرة، وفق ضوابط وشروط، تضمن سلامة المرضى والكوادر الطبية، وطالبت بضرورة تطبيق نظام مواعيد دقيق يتفادى تجمع وتكدس المراجعين في منطقة الانتظار وضمان إبقاء مسافة لا تقل عن المترين بينهم، وأكدت أن مخالفة تعليمات الهيئة يعرض المنشأة للمساءلة القانونية.



وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم أن هذه الإجراءات تأتي تزامناً مع قرار بدء عودة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بشكل تدريجي في إمارة دبي، ومع مراعاة الالتزام والتقيد التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة والصحة العامة المتخذة بهذا الشأن.



وحسب التعميم قررت الهيئة فتح المجال لتقديم خدمات طب الأسنان والأنف والأذن والحنجرة مع الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة واستبعاد الإجراءات التي تولد الرذاذ الجوي مثل «مِحْقَنَةُ الماء الهوائية»، ومِقْلَحَةُ الموجات فوق الصوتية، كلما أمكن ذلك، مع التزام ارتداء المهنيين الصحيين، الذين هم على احتكاك مباشر مع المريض لمعدات الحماية الشخصية الملائمة وقناع N95، وإذا لم يكن هذا القناع متاحاً يجب استخدام القناع الجراحي مع واقيةُ الَوجْه.



وشددت الهيئة على ضرورة الحذر الشديد عند التعامل مع مرضى ذوي خطورة عالية للإصابة من الفئات «من هم في عمر 60 عاماً فأكثر، أي شخص يعاني من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، أمراض القلب المزمنة، الفشل الكلوي المزمن، أمراض الكبد، داء السكري، ضعف المناعة، النساء الحوامل وذلك بغض النظر عن عمر المريض».



ولفتت إلى أنه يجب تأجيل تقديم خدمات الأسنان والأنف والأذن والحنجرة للحالات المصابة أو الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كوفيد 19) حتى تتماثل للشفاء، وفي الحالات الطارئة يجب معالجة المريض وإدخاله المستشفى في غرف العزل ذات الضغط السلبي، وقصر إجراء الفحوص المخبرية لفيروس (كوفيد 19) على مرا كز الفحص المعتمدة والمسموح لها من قبل الهيئة بأخذ المسوحات وإجراء الفحص، مع ضرورة التزام جميع العيادات الخارجية بمواعيد العمل ضمن الساعات المحددة لبرنامج التعقيم الوطني في إمارة دبي.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت الصحية بعملية التعقيم والتطهير بشكل مستمر، على أن يشمل كل مرافق المنشأة، مع العناية بمناطق استقبال المرضى، وغرف الانتظار، وغرف الاستشارة، وغرف العمليات والمصاعد، وتوثيق عمليات التعقيم، أو التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بهذه المهمة، بشرط أن تكون معتمدة من قبل بلدية دبي.

وقالت إن جميع المنشآت الصحية المستأنفة للنشاط، ستخضع للتفتيش الدوري، لضمان الامتثال للشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة ضمن مراحل إعادة استئناف الأنشطة الصحية في دبي.

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