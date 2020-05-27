الامارات | اللواء المري يؤكد على استمرارية تقديم الخدمات بفاعلية في مطار دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء المري يؤكد على استمرارية تقديم الخدمات بفاعلية في مطار دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد المري، سير العمل في مطار دبي الدولي واطمأن على إنهاء إجراءات المسافرين عبر منصات الجوازات.

وأشاد اللواء محمد أحمد المري بجهود مأموري الجوازات الذين يعملون في الصف الأمامي لإنهاء إجراءات المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات دبي بكل يسر. مشيداً بجهود موظفي الصفوف الأمامية الذين اثبتوا كفاءتهم في استمرارية تقديم الخدمات وانهاء إجراءات المتعاملين والمسافرين خلال هذه الفترة الصعبة بكل كفاءة واحترافية، قائلاً: إن الإدارة فخورة بما يتحلى به موظفو الصفوف الأمامية من صبر وتفانٍ وإخلاص في العمل الذي يعكس مسؤوليتهم ووعيهم التام بكافة توجيهات الدولة ، موصياً إياهم بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المسافرين.

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وأكد المري، إن سلامة وصحة الموظفين والمسافرين من أولوياتنا لذلك حرصت إقامة دبي على توفير كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة موظفيها الذين هم يعملون في الواجهة الأمامية في استقبال وتوديع المسافرين، وذلك من خلال اتباع وتطبيق الارشادات والاجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل السلطات الصحية، حيث أجرت الإدارة عدداً من الفحوصات الدورية لكافة موظفيها الذين يعملون في مطارات دبي، إلى جانب إجراءات التعقيم المستمرة، مؤكداً إن الإدارة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم خدماتها الأخرى عن بعد بكل فاعلية وسهولة ويسر .

وقال المري: " إن إقامة دبي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة عكفت على تسخير كافة الإمكانيات اللازمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مطارات دبي على تسهيل حركة العبور عبر منافذ دبي الجوية، وذلك في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها العالم أجمع ومع توقف حركات الطيران الجوية في بعض البلدان جراء جائحة فيروس كورونا ( كوفيد-19) المستجد."

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