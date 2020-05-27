الامارات | 30 يونيو آخر موعد للاستفادة من خصم مخالفات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو آخر موعد للاستفادة من خصم مخالفات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات عبدالعزيز الجروان أن مهلة خفض مخالفات التشغيل غير القانوني بنسبة 50% التي تم الإعلان عنها مسبقا تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تنتهي في 30 يونيو القادم، داعيا المخالفين للإسراع في تسديد المخالفات والاستفادة من الخصم خلال الفترة المحددة.

وأوضح أن الهيئة باشرت تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي المتعلقة بحزمة المحفزات والاعفاءات التي تم الإعلان عنها ،تحقيقاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، من أجل التحفيز على الاستثمار ودعم الاقتصاد والجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال الأفراد من مواطنين ومقيمين، في ظل ما يشهده العالم من تحديات ناجمة عن جائحة كورونا ، وذلك ضماناً لاستمرارية الأعمال و التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة.

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من جانبه أوضح مدير إدارة رقابة أنشطة المواصلات، راشد النعيمي أن حزمة التسهيلات التي أطلقها المجلس وتقع في نطاق الهيئة تضمنت خصما 50% على مخالفات الهيئة المرتكبة قبل تاريخ 31/3/2020 ولمدة 3 أشهر اعتباراً من 1/4/2020، وتشمل مخالفات التشغيل غير القانوني والتي تبلغ قيمة ارتكابها لأول مرة 5 آلاف درهم وفي حال التكرار تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، ويتم التعميم على المركبات المخالفة والسائقين عبر الأنظمة المرورية بالدولة حتى تتم عملية السداد، موضحاً إن الاستفادة من الخصم وإتمام عملية السداد متاحة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.srta.gov.ae

ودعا المتعاملين إلى الاستفادة من قرار خفض المخالفات، والإسراع في سدادها خلال الفترة المحددة، على أن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من ارتكاب المخالفات، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع

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