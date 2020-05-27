الامارات | بلدية الشارقة تحذر من إساءة استخدام الشرفات

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تحذر من إساءة استخدام الشرفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على نشر رسائل توعوية لجميع أفراد المجتمع، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من خلال الاستغلال الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها أو من خلال المنشورات التوعوية التي يتم توزيعها على الجمهور، والتي تتضمن نصائح مهمة مختلفة تهدف من خلالها البلدية إلى توفير البيئة الصحية والآمنة والحافظ على السلامة للجميع وخصوصاً الأطفال.

وأكد مدير عام البلدية ثابت الطريفيأن هناك حملات توعوية مكثفة يتم تنفيذها لتوعية أفراد المجتمع باشتراطات السلامة داخل المنزل وخارجه بلغات مخالفة لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة، والتي يجب اتباعها بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة، ومن هذه الحملات قامت البلدية بنشر نصائح مهمة للتعامل السليم مع الشرفات وعدم إساءة استخدامها بصورة تشكل خطراً على الأطفال أو تشويهاً للمظهر العام.

وأوضح الطريفي أن النصائح نضمنن الامتناع تماماً عن تخزين الأغراض والأمتعة بالشرفة نظراً لإمكانية تسلقها من قبل الأطفال وزيادة احتمالية نشوب حرائق فضلاً عن تشويه المظهر العام، وكذلك عدم وضع أية مقاعد أو قطع أثاث في الشرفة لتفادي تسلق الأطفال عليها إلى حاجز الشرفة أو أعلى، فضلاً عن عدم ترك بابها مفتوحاً إلا عند الحاجة، حتى لا يتسلل لها الأطفال دون رقابة، والحرص على تركيب قفل تحكم للباب، وتركيب حاجز من البلاستيك "الإكريليك" على سور الشرفة بعد الحصول على تصريح من البلدية، والامتناع عن نشر الغسيل عليها، والامتناع عن رمي أعقاب السجائر أو الفحم أو غيرها من المخلفات من الشرفة تفادياً لاشتعال الحرائق وتشويه المظهر العام.

Advertisements

وأشار مدير عام البلدية إلى أن فرق التفتيش تنظم حملات مستمرة بشكل يومي لرصد جميع مشوهات المظهر العام ومنها التأكد من عدم رمي المخلفات من الشرفات والتي تتسبب بإزعاج وأذى السكان، وكذلك التأكد من عدم تخزين الأدوات والأثاث وعدم نشر الغسيل، باعتبار هذه السلوكيات من مشوّهات المظهر العام والتي تعتبر مخالفة للقانون وتقوم البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news