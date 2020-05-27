الامارات | «بلدية دبي» تكافح البعوض بالأسماك والمصائد الذكية و«الدرونز»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تكافح البعوض بالأسماك والمصائد الذكية و«الدرونز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها وضعت خطة متكاملة لمكافحة انتشار البعوض في بعض مناطق دبي، ترتكز على استخدام الأسماك، والمصائد الذكية، واستخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) في رش المبيدات قليلة السمية وصديقة للبيئة للقضاء عليه.

وقال مدير قسم مكافحة آفات الصحة العامة في إدارة خدمات الصحة العامة، المهندس هشام عبدالرحمن اليحيى، إن البلدية تنفذ نحو 40 ألف طلب خدمة لمكافحة البعوض سنوياً في مناطق مختلفة من الإمارة.

وأوضح اليحيى لـ«الإمارات اليوم» أن هطول الأمطار بكميات كبيرة في الفترة الأخيرة، أدى إلى زيادة معدلات انتشار البعوض وآفات الصحة العامة الأخرى، وكوّن قسم مكافحة آفات الصحة العامة فرق عمل متخصصة، لتنفيذ حملات مكثفة لمكافحة البعوض (اليرقات والحشرة الكاملة) في 224 منطقة، ويتم التنفيذ باستخدام مبيدات قليلة السمية وصديقة للبيئة، واستخدام الأسماك، وعمليات الرش الفضائي باستخدام الطائرات بدون طيار.

وتابع أن البلدية كثفت استخدام المصائد الحديثة والصديقة للبيئة، التي تعمل ذاتياً لاصطياد البعوض والتخلص منه، من دون استخدام المبيدات في تجمعات المياه، التي تتسبب في قتل الكائنات المائية الأخرى المفيدة للبيئة، كما يتم تنفيذ حملات توعية في المراكز التجارية ومراكز التسوق، والمدارس والمراكز الصحية وزيارة المنازل، لتوعية الجمهور بالطرق المثلى لمكافحة البعوض، ومنعه من التكاثر حول المنزل، ويعد برامج التوعية والتثقيف مكملاً لبرنامج المكافحة.

وذكر اليحيى أن القسم لديه مشروع لتربية الأسماك ينتج نحو 20 ألف سمكة سنوياً، يتم استخدامها في التهام يرقات البعوض في تجمعات المياه وأحواض الري بالمزارع.

ولفت إلى استخدام طائرات بدون طيار في رصد وتحديد مواقع تجمعات المياه ومواقع توالد البعوض، ورش المبيدات على المسطحات المائية الكبيرة، لافتاً إلى تكثيف حملات المسح والمراقبة والتفتيش الميدانية في المناطق الاستثمارية ومناطق التطوير، لتقييم برامج وعمليات المكافحة المنفذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات التي لم تلتزم بمعايير قسم مكافحة آفات الصحة العامة.

وذكر اليحيى أن قسم مكافحة آفات الصحة العامة هو المسؤول عن تنظيم وتنفيذ عمليات مكافحة آفات الصحة في دبي، وتنفيذ عمليات ميدانية لمسح آفات الصحة العامة ومراقبتها ومكافحتها، في المواقع الخاضعة للبلدية في البحيرات والنوافير وتجمعات المياه الجوفية، وأحواض الري بالمزارع في المناطق الريفية، ويتولى عمليات المكافحة في كل المناطق.

وأشار إلى تأهيل 160 شركة تعمل شريكاً استراتيجياً لتنفيذ عمليات مكافحة آفات الصحة العامة في البحيرات والنوافير، وتجمعات المياه الجوفية في المناطق الاستثمارية ومناطق التطوير العقاري، وفي المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والتجارية وغير التجارية، وتتولى تنفيذ عمليات مكافحة آفات الصحة العامة وفقاً لمعايير محددة ومعتمدة، ويتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.

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وقال اليحيى إن القسم يتولى الإشراف على مكافحة الآفات في البحيرات والنوافير وتجمعات المياه الجوفية ومياه الأمطار في دبي، وينفذ عمليات مسح ومراقبة ومكافحة الآفات وفق برنامج وخطة عمل وأهداف ومستهدفات معتمدة، لافتاً إلى أن دبي بها 300 تجمع مياه و1400 حوض ري بالمزارع، وتعتبر جميعها مواقع محتملة لتكاثر البعوض.

ولفت إلى وجود فارق بين طلب الخدمة والبلاغ والشكوى، ففي حالة طلب الخدمة يقوم طالبها بالاتصال بمركز الاتصال ببلدية دبي (800900) أو عبر تطبيق (24/‏‏7)، وتسجيل بياناته وبيانات مسكنه ونوع الخدمة المطلوبة، وتتم زيارة المنزل وتنفيذ الخدمة في خلال ثلاثة أيام، وينفذ القسم نحو 40 ألف طلب خدمة سنوياً، وفي ما يتعلق بالبلاغات يقوم الشخص بالتبليغ عن وجود آفات في موقع محدد، وتتولى فرق العمل المتخصصة البحث والتحري عن الآفات ومواقع تكاثرها وانتشارها، وتنفيذ عمليات مكافحة فعالة وآمنة.

شركات مكافحة مخالِفة

يلزم الأمر المحلي رقم (11) كل المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة والمنشآت التجارية وغير التجارية، والمباني والمصانع ومراكز التسوق والمواقع الإنشائية، بالتعاقد مع شركات مكافحة حشرات معتمدة، لتتولى مهام عمليات مكافحة آفات الصحة العامة، وتتم مخالفة كل من لم يلتزم بنظام التعاقد.

وحررت بلدية دبي مخالفات بحق شركات مكافحة حشرات مسؤولة عن عمليات المكافحة في مواقع إنشائية واستثمارية لمخالفتها التشريعات، ما تسبب في زيادة معدلات انتشار البعوض.

20

ألف سمكة تنتجها البلدية سنوياً، وتستخدمها في التهام يرقات البعوض.

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