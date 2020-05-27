الامارات | 779 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و325 حالة شفاء.. و5 وفيات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أحدث التقنيات، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بالدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 31086 حالة، كما أعلنت الوزارة عن خمس وفيات لمصابين، وبلغ عدد الوفيات 253 حالة. وأعلنت عن شفاء 325 حالة جديدة وتعافيها من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 15982. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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