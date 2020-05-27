الامارات | «الإنقاذ البري» في دبي ينفذ 2670 مهمة خلال 4 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنقاذ البري» في دبي ينفذ 2670 مهمة خلال 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ قسم الإنقاذ البري، بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، 2670 مهمة، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، شملت 38 حادثاً برياً، بواقع 14 حادثاً في شهر يناير، و10 حوادث في فبراير، وثمانية في شهر مارس، وستة في شهر أبريل.

وأفاد رئيس قسم الإنقاذ البري، المقدم عبدالله علي محمد بيشوه، بأن فرق الإنقاذ مُقسمة وفق نظام المناوبات، لتكون على أهبة الاستعداد في أي ساعة لتلقي البلاغات حال تعرض أي شخص لحادث، مؤكداً أن القسم يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث، وتنفيذ المهام المنوطة به بكل حرفية في الوقت المطلوب.

وأضاف بيشوه أن المهام التي نفذتها فرق الإنقاذ، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، شملت إنقاذ وإخراج أشخاص عالقين في السيارات نتيجة حوادث مرورية، وحوادث تدهور مركبات، وفتح الأبواب المغلقة للسيارات والشقق السكنية والمنازل، وإخراج المركبات العالقة في الرمال، بالإضافة إلى فتح المصاعد وإنقاذ الأشخاص العالقين بداخلها، بالإضافة إلى حوادث سقوط، إلى جانب المشاركة في المهرجانات والفعاليات وتقديم الدعم لمختلف الإدارات في شرطة دبي.

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