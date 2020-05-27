الامارات | «كهرباء الشارقة» تنجز مشروعات تطويرية في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تنجز مشروعات تطويرية في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إنجاز عدد من المشروعات التطويرية بمدينة خورفكان، تضمنت الانتهاء من إنشاء خزان استراتيجي للمياه بسعة 1.3 مليون غالون في منطقة الوريعة، ورفع كفاءة محطتي الزبارة والخبة جهد 33 كيلوفولت بإضافة محول جديد 15 كيلوفولت أمبير لكل منهما واستبدال القواطع الكهربائية، بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير مشروعات لإنارة الشوارع في عدد من المناطق، كما تم استبدال مضخات الحريق القديمة في عدد من المواقع الحيوية.

كما أوصلت الهيئة خدمات الكهرباء والمياه إلى مشروعات في خورفكان، وأنجزت مشروعاً استراتيجياً لخزانات وقود جديدة في منطقتي النحوة وشيص، وفق أحدث النظم العالمية بطاقة استيعابية 34.5 ألف غالون للنحوة، و13 ألف غالون لشيص، لتلبية متطلبات الأحمال المستقبلية المطلوبة.

وأوضحت الهيئة أن الخطة الاستراتيجية تسير بخطوات واثقة نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الشارقة على الصعد كافة.

Advertisements

وأفاد مدير إدارة خورفكان، المهندس أحمد الملا، بأن جميع المشروعات التطويرية تسير وفق جدول زمني محدد وتتم متابعة مراحل التنفيذ بدقة، لافتاً إلى تنفيذ برامج توعية للجماهير تستهدف تشجيعهم على ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، ونفذت الإدارة أكثر من 10 مبادرات وبرامج متنوعة استهدفت مختلف فئات المجتمع.

وأكد أن مشروعات التطوير مستمرة في مدينة خورفكان، ويعمل قسم التخطيط والدراسات حالياً على اعتماد مواقع أكثر من 27 محطة توزيع فرعية جهد 11 كيلوفولت، واعتماد أربعة مواقع لإنشاء محطات جهد 33 كيلوفولت في الحراي والصناعية واللؤلؤية والأكاديمية البحرية والأنفاق لشارع خورفكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news