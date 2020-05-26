الامارات | بالفيديو.. إنقاذ 8 مواطنين في وادي الحلو والبحث جارٍ عن 3 آخرين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إنقاذ 8 مواطنين في وادي الحلو والبحث جارٍ عن 3 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت عملية البحث التي أطلقتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق المختصة تحت اشراف العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، وبمشاركة الدفاع المدني، وجناح الجو، والبحث والإنقاذ، عن انقاذ ثمانية مواطنين، بينهم سيدة في حالة حرجة، وتم نقلها إلى المستشفى، ولا زالت عمليات البحث جارية عن ثلاثة آخرين وذلك بعد أن جرفت السيول بوادي الحلو سياراتهم.

وحسب بيان صحافي لشرطة الشارقة، كانت ثلاثة بلاغات في اوقات مختلفة قد وردت إلى غرفة العمليات، مساء أمس الثلاثاء، حيث ورد للغرفة أول البلاغات عند الساعة 5:25 مساء يفيد عن انجراف سيارة بها ثلاثة شباب مواطنين أثناء دخولهم الوادي بالرغم من قيام الشرطة بإغلاق الطريق حماية للأرواح والممتلكات، وتمكنت فرق االاختصاص من العثور على أحد الشباب الثلاثة بينما جاري البحث عن الشابين الآخرين، كما ورد للغرفة البلاغ الثاني في تمام الساعة 6:50 يفيد بانجراف سيارة لعائلة مواطنة مكونة من أب وثلاثة أبناء (بنت وولدين) حيث تم العثور على احد الابناء وهو بصحة جيدة، كما تم كذلك العثور على الأب بعد عمليات بحث مضنية ونقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، ومازالت عمليات الانقاذ في جارية في الموقع للعثور على الابن الثاني، بينما تم العثور على البنت وقد فارقت الحياة.

وفي بلاغ مشابه ورد لغرفة العمليات عند الساعة 10:20 تمكنت شرطة الشارقة وفرق الاختصاص من أنقاذ عائلة مواطنة مكونة من خمسة أشخاص أب وأم وثلاثة من الأبناء، بعد جرفت مياه الوادي مركبتهم، حيث تم انقاذهم جميعاً وهم بصحة جيدة.

وتهيب شرطة الشارقة بأفراد المجتمع من المواطنين، والمقيمين بضرورة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي ظلت تنبه لها باستمرار والمتعلقة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وذلك بعدم إرتياد الأودية ومناطق جريان السيول بعد هطول الأمطار ، متمنية السلامة للجميع

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