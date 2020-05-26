الامارات | "بلدية دبي" تسمح للصالونات بتقديم خدماتها باستثناء السبا والتدليك والحمام المغربي

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تسمح للصالونات بتقديم خدماتها باستثناء السبا والتدليك والحمام المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت بلدية دبي إجراءات وتدابير احترازية جديدة، ملزمة لكافة الصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال، سمحت خلالها بتقديم كافة خدماتها، عدا خدمات السبا والساونا والحمام المغربي والتدليك، بقدرة استيعابية لا تتجاوز 50%.



جاء ذلك في تعميم أصدرته البلدية اليوم لتحديد الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال، والتي شملت السماح للشخص البالغ " أقل من 60 عاماً" باصطحاب 3 أطفال كحد أقصى، أحدهم بعمر يتراوح بين سنة وخمس سنوات.



وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بزﻳﺎدة دورﻳﺔ والتنظيف والتطهير والتركيز على ﻣﻘﺎﺑﺾ اﻷﺑﻮاب واﻟﺴﻼﻟﻢ، وﻣﻨﺎﺿﺪ وأﺟﻬﺰة دﻓﻊ اﻟﻨﻘﻮد، وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑاﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ، وﻛﺮاﺳﻲ الحلاقة وطاولات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ، كذلك تعقيم ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات واﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، وأﺣﻮاض ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻳﺪي واﻟﺸﻌﺮ، واﻷرﻓﻒ واﻻدراج واﻟﺨﺰاﺋﻦ، ودورات اﻟﻤﻴﺎه، كما ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ واﻷﻇﺎﻓﺮ ﻓﻘﻂ، وغسل اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن أو ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ.

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وشملت الإجراءات ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ في أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺎﺷﻒ أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام وارﺗﺪاء ﻛﻤﺎم اﻟﻮﺟﻪ، وﻗﻔﺎز اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، وﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، ووﺿﻊ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤسافات اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( 2 ﻣﺘﺮ) ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋلى ﻧﺴﺒﺔ إﺷﻐﺎل %30، وإﻟﻐﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر.



واشترطت البلدية إزاﻟﺔ ﻛل اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت، واﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺒﺪاﺋﻞ أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌـﺎم واﻟﺸﺮاب ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، وﻗﻴﺎس درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺧﻼل اﻟﻴﻮم، واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ في ﺣﺎل ﻇﻬﻮر أي أﻋﺮاض ﻋﺪوى ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ لمراجعة أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻟﻠﻔﺤﺺ واﻟﻌﻼج، وﻋﺪم ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ، وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن أﻋﺮاض ﻋﺪوى ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل، وﺗﻮﺛﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ في ﺳﺠﻼت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ في اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ.

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