الامارات | "بلدية دبي": السماح بالعروض التسويقية و70% حداً أقصى لنسبة الإشغال في مراكز التسوق

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي": السماح بالعروض التسويقية و70% حداً أقصى لنسبة الإشغال في مراكز التسوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت بلدية دبي حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الملزمة لمرحلة إعادة فتح مراكز التسوق، تضمن إنشاء مراكز للعزل الصحي، والحفاظ على نسبة إشغال 70% في جميع المواقع وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي "2متر"، عدا أفراد الأسرة الواحدة، كما سمحت بالعروض التسويقية.



وشملت الإجراءات التي كشفت عنها البلدية في تعميم أصدرته اليوم، وجهته إلى كافة مراكز التسوق في إمارة دبي، ضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير طوال ﻓﺘــﺮة إﻋـﺎدة تشغيل مركز التسوق والتركيز على ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ودورات اﻟﻤﻴﺎه، وأزرار اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ وﻣﻘﺎﺑﺾ اﻟﺴﻼﻟﻢ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ واﻷﺑﻮاب واﻟﺴﻼﻟﻢ، وﻋﺮﺑﺎت اﻟﺘﺴﻮق، واﻷدوات اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ في اﻟﻤﺤﻼت، واﻷﻛﺸﺎك ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات، ويسمح باستخدام المصاعد مع الحفاظ على التباعد الجسدي 2 متر، ونسبة إشغال 50%، وعلى المتاجر تعليق علامة حمراء عند الباب الأمامي تشير إلى الحد الأقصى لعدد الزبائن المسموح لهم بالداخل.



وشملت الإجراءات السماح بإعادة فتح الصالات الرياضية والنوادي الصحية واللياقة بنسبة إشغال 50%، كما يسمح بإعادة فتح السينما وفق الضوابط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ.

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