الامارات | شرطة دبي تكشف حفرة لتخزين المشروبات الكحولية وتلقي القبض على 7 متورطين في 3 ضبطيات خلال إجازة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تكشف حفرة لتخزين المشروبات الكحولية وتلقي القبض على 7 متورطين في 3 ضبطيات خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن مركز شرطة جبل علي في دبي، من ضبط 7 متورطين في الاتجار بالمشروبات الكحولية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وعثرت بحوزتهم على 1483 زجاجة خمر، وذلك في 3 ضبطيات كان أبرزها كشف حفرة مخصصة لتخزين المشروبات الكحولية في منطقة صحراوية.

وتفصيلاً، أكد مدير مركز شرطة جبل علي العميد الدكتور عادل محمد السويدي، أن مراكز شرطة دبي كثفت خلال إجازة عيد الفطر المبارك دورياتها لتعزيز الأمن والأمان ومتابعة السلوكيات السليبة في مناطق الاختصاص لرصد الثغرات الأمنية ومنع الجريمة بكافة أشكالها وتتبع الجناة والقبض عليهم، وذلك بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، ومتابعة مباشرة من مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري.

وأوضح العميد السويدي أن الضبطية الأولى والمتعلقة بحفرة تخزين المشروبات الكحولية جاء الكشف عنها من قبل دورية شرطية كانت تقوم بمهام عملها في منطقة الاختصاص بجبل علي وذلك بفضل الحس الأمني العالي لأفرادها.

وأضاف أن أفراد الدورية وأثناء تنفيذ مهام عملهم شاهدوا 3 أسيويين وهم يخرجون كمية من المشروبات الكحولية من صندوق خشبي مخبأ في حفرة فتحركوا على الفور نحوهم وضبطوهم مُتلبسين.

وأشار العميد السويدي إلى الدورية الشرطية عثرت في الحفرة على 24 كيسيا بلاستيكية تحتوي على 1110 زجاجة تحتوي على المشروبات الكحولية، مبينا أن أحد المضبوطين مخالف لقوانين الجنسية والإقامة في الدولة.

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أما الضبطية الثانية، فأكد العميد السويدي أنها تتعلق بضبط رجلين أسيويين كانا ينقلان مشروبات كحولية في سيارتهما.

وأوضح أن ضبط الرجلين جاء بعد تلقي مركز القيادة والسيطرة بلاغا مساء يوم الاثنين، يفيد بوقوع مشكلة في منطقة الاختصاص، حيث انتقلت دورية شرطية على الفور إلى المكان وشاهدت مركبة الرجلين وحاولت إيقافها إلا أنهما لم يستجيبا وحاولا الهرب.

ولفت إلى أن الدورية تابعت السيارة وبعد محاولات عدة تمكنت من ايقافها وضبط الرجلين، مؤكداً أنه بالدقيق على المركبة تبين أن فيها 115 علبة مشروبات كحولية من نوعين مختلفين.

وحول الضبطية الثالثة والاخيرة، أشار العميد السويدي إلى أنها جاءت خلال تنفيذ الفريق الأمني في مركز شرطة جبل علي لدورية في الصناعية الأولى لمكافحة الأسواق العشوائية والظواهر السلبية.

وبين أنه خلال تنفيذ الفريق لمهم عمله اشتبه بمركبة صالون فيها رجلين أسيويين فتم استيقافهما وتفتيش المركبة ليتم العثور على 258 زجاجة خمور من نوعين مختلفين.

وأكد العميد السويدي أن الرجلين أفادا بأنهما يقومان بشراء المشروبات الكحولية ثم بيعها في المنطقة الصناعية للحصول على مكاسب مالية، وأن السيارة التي بحوزتهما مستأجرة لاستخدامها في نقل المشروبات الكحولية للمنطقة الصناعية.

وشدد العميد السويدي على حرص القيادة العامة لشرطة دبي على متابعة وضبط كل من يخالف القوانين والانظمة، وكل من تسول له نفسه الاتجار بالمشروبات الكحولية، داعيا إلى عدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص والبلاغ عنهم للجهات الشرطية المُختصة.

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