الامارات | "التربية": استئناف الدراسة "عن بعد" غدا في جميع المدارس الحكومية والخاصة

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شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية": استئناف الدراسة "عن بعد" غدا في جميع المدارس الحكومية والخاصة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عن استئناف الدراسة "عن بعد" في جميع المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، يوم غد الأربعاء.
وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غدا الأربعاء 27 مايو استئناف الدراسة "عن بعد" في جميع المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة".
وأضافت التربية: "حيث من المقرر أن تنطلق حصص المرحلتين الثانية والثالثة (الصفوف من 5 إلى 12 ) الساعة 9 صباحا، في حين يبدأ طلبة مدارس الحلقة الأولى (الصفوف 1-4) حصصهم الدراسية الساعة 2 ظهرا".
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