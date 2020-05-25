الامارات | ضبط سائق استعرض بمركبة الأجرة بأحد شوارع الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق استعرض بمركبة الأجرة بأحد شوارع الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الأجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط سائق مركبة أجرة خلال ثلاث ساعات من نشر مقطع له بوسائل التواصل الأجتماعي يظهر فيه القيام بالاستعراض بمركبته في أحد الطرق الخارجية للإمارة.

وكان مقطع فيديو قد انتشر لسائق مركبة أجرة بالشارقة يقوم بحركات استعراضية وخطرة بإحدى الطرق الخارجية للإمارة، إذ تم تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والوتس أب.

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ودعت شرطة الشارقة جميع السائقين إلى الالتزام بالقوانين المرورية وعدم الاستعراض بالشوارع حتى ليتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفات القانونية، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع أي شخص يخالف الأنظمة المرورية بالإمارة.

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