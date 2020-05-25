الامارات | تفاصيل قرار استئناف الحركة الاقتصادية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار استئناف الحركة الاقتصادية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها رابع أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستكون الحركة متاحة في الإمارة بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري. يشمل القرار - مرافق البيع بالتجزئة والجملة. - المطار يعمل لإعادة المقيمين في الدولة وللمسافرين إلى وجهات أخرى “الترانزيت”. - العيادات بما فيها الأنف والحنجرة والأذن وتوسيع نطاق العمليات الاختيارية وتقتصر الخدمات على إجراء العمليات التي تستغرق ساعتين ونصف فما دون. - معاهد التعليم والتدريب ومراكز تدريب وعلاج الأطفال. - الأكاديميات الرياضية والصالات الرياضية الداخلية ونوادي اللياقة البدنية. - السينما مع مراعاة التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر. - نشاطات التسلية والترفيه وحلبة التزلة في دبي مول والدولفيناريوم وغيرها. Advertisements - المزادات تعمل مع التأكيد على ضرورة إقامة المزادات الإلكترونية متى أمكن. -مراكز تعهيد الخدمات الحكومية. قواعد عامة: - على النشاطات المصرح لها بالعمل مراعاة أوقات برنامج التعقيم الوطني. - الالتزام بمسافة تباعد اجتماعي قدرها مترين. - كل العائدين إلى الدولة من الخارج عليهم الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً. - الالتزام بالتعقيم المستمر واستخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد - مخالفة القواعد والإرشادات يعرض المخالفين لغرامة حسب نوع المخالفة - لا يسمح بدخول المراكز التجارية والسينما واملراكز الرياضية والمراكز التعليمية للأطفال دون 12 عاما وكبار السن فوق 60 عاماً، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وعرضة لالتقاط العدوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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