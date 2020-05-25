الامارات | بعد وصول الإصابات بـ "الفيروس" إلى 30 ألفاً.. شفاء 50% من مصابي "كورونا" في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول الإصابات بـ "الفيروس" إلى 30 ألفاً.. شفاء 50% من مصابي "كورونا" في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية رقم 31 للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، وجه خلالها وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، الشكر للكادر الطبي على تواجده في الميدان طوال الساعة، كاشفاً عن تجاوز الإمارات حاجز الـ 2 مليون فحص على مستوى الدولة للكشف عن كورونا حيث تم إجراء 2 مليون و44 ألف و493 فحص، وذلك ضمن الخطة الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، والتي تهدف إلى الاستباقية في الكشف عن المزيد من الحالات، والحد من انتشار الفيروس في الإمارات.

وتفصيلاً كشفت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، خلال الإحاطة الإعلامية عن تسجيل 601 حالة جديدة للشفاء، حيث تعافوا تماما من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 15 آلاف و657 حالة، مشيرة قيام الجهات الصحية بالدولة بإجراء 41 ألف و202 فحص جديد للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، نتج عنه رصد وتسجيل 822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 30 ألف و307 حالة إصابة حتى الآن، كما تم الإعلان عن 3 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 248 حالة، ليصبح بذلك عدد الحالات التي مازالت تتلقى العلاج 14 ألف 402 حالة.

وقالت الشامسي: "عيد فطر مختلف علينا جميعاً، على العائلات التي عليها البقاء في المنازل، وعلى الأطباء الذين عليهم التواجد في المستشفيات، وعلى المتطوعين الذين عليهم التواجد في الميدان، وعلى الأفراد الذين كان عليهم الالتزام بالحجر، والمسعفين والممرضين وفرق التعقيم وغيرهم"، ودعت جميع أفراد المجتمع إلى توجيه الشكر لجنود خط الدفاع الأول والمبادرة بالاتصال بهم، وتهنئتهم بالعيد، وشكرهم بالنيابة عن الجميع لما يقدموه من عطاء في هذه الظروف.

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