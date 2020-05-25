الامارات | بالفيديو.. الإمارات تشهد تساقطاً للأمطار وحركة رياح نشطة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الإمارات تشهد تساقطاً للأمطار وحركة رياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مناطق متفرقة من الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتساقطاً للأمطار يتراوح بين خفيف وغزير على بعض المناطق.

وناشد المركز الوطني للأرصاد، في بيان له اليوم، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتكون السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً.

وقال المركز إن سرعة الرياح تصل إلى 50 كم/ساعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية وذلك حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

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وأوصت الجهات المختصة السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصةً على الطرق الخارجية، وذلك بسبب هطول الأمطار، ودعت إلى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وترك مسافات كافية بين المركبات وتخفيف السرعات والحرص على التعامل مع الطريق بحذر.

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