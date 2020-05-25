الامارات | «الأرصاد»: رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتكون السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً. وقال المركز إن سرعة الرياح تصل إلى 50 كم / ساعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية وذلك حتى الساعة 18:00 من مساء اليوم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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