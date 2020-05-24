الامارات | بالفيديو.. أسراب من الجراد تنتشر في مناطق بدبي.. وفرق البلدية تكافحها على مدار الساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أسراب من الجراد تنتشر في مناطق بدبي.. وفرق البلدية تكافحها على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأن أسراب الجراد، التي انتشرت في مناطق بإمارة دبي، أمس، جاءت نتيجة موجة الرياح التي شهدتها الإمارة، مؤكدة أن الوضع مطمئن، ولا توجد أية خطورة، فيما تقوم فرق البلدية بمكافحتها على مدار الساعة.

وأكدت البلدية، لـ«الإمارات اليوم»، أن الرياح التي هبت على الإمارة، خلال أول أيام العيد، جاء محملة بالجراد، وأسهمت في انتشاره ببعض المناطق بالإمارة بكميات محدودة.

Advertisements

وذكرت البلدية أن فرق مكافحة الحشرات، الخاصة، بالبلدية تركز في جهودها على المزارع والمرافق الحيوية، مثل المطارات، للقضاء عليه نهائياً، مؤكدة أن الأمور تحت السيطرة، ولا تدعو للقلق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news